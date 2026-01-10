NFL Playoffs: Dónde ver EN VIVO la Ronda de Comodines este 11 de enero

La postemporada de la NFL inicia con la Ronda de Comodines, una fase que marca el arranque de los playoffs rumbo al Super Bowl y que contempla seis duelos de eliminación directa. Los encuentros se repartirán entre sábado, domingo y lunes, luego de una Semana 18 que definió campeonatos divisionales y posiciones clave en ambas conferencias.

Franquicias como Panthers, Steelers, Jaguars y Broncos aseguraron sembrados importantes en el cierre de la temporada regular, mientras que equipos de peso como 49ers, Eagles —actuales campeones—, Bills y Packers deberán comenzar su camino en los playoffs jugando como visitantes.

¿Qué equipos disputan la Ronda de Comodines de la NFL?

La última semana de la temporada regular fue determinante para definir a los campeones divisionales y el orden de clasificación. En la Conferencia Nacional, Carolina Panthers se quedó con el título del Sur de la NFC tras la derrota de New Orleans ante Atlanta, resultado que dejó fuera de la postemporada a Tampa Bay, pese a su victoria previa.

En la Conferencia Americana, Pittsburgh Steelers aseguró el campeonato del Norte al imponerse a Baltimore Ravens en un partido que se resolvió en los instantes finales. Con ese resultado, Pittsburgh se colocó como cuarto sembrado y obtuvo el derecho de disputar su duelo de comodines en casa.

Denver Broncos terminó la campaña como el primer sembrado de la AFC luego de vencer a Los Angeles Chargers, lo que le permitió descansar en la primera ronda y asegurar la ventaja de local durante toda la postemporada. En la NFC, Seattle Seahawks se quedó con el mejor récord de la conferencia, obligando a San Francisco 49ers a iniciar los playoffs fuera de casa.

Dónde ver EN VIVO la Ronda de Comodines este 11 de enero

Los seis partidos de la Ronda de Comodines se jugarán del sábado 10 al lunes 12 de enero. En México, los encuentros podrán seguirse en vivo a través de Canal 5, FOX Sports, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass, con horarios correspondientes al centro del país.

Este sábado 10 de enero se enfrentaron Rams vs Panthers y Packers vs Bears. De acuerdo con el calendario de la NFL, los siguientes en enfrentarse y canales disponibles para ver los partidos son los siguientes:

Domingo 11 de enero

Bills vs Jaguars | 12:00 pm | Canal 5, ESPN, Disney+, NFL Game Pass

49ers vs Eagles | 3:30 pm | Canal 5, FOX Sports, NFL Game Pass

Chargers vs Patriots | 7:00 pm | Canal 5, ESPN, Disney+, NFL Game Pass

Lunes 12 de enero

Texans vs Steelers | 7:00 pm | Canal 5, ESPN, Disney+, NFL Game Pass

La fase de comodines marca el arranque de los playoffs, instancia en la que los equipos mejor posicionados buscan mantener su camino en la competencia. Superar este primer filtro les permite clasificar a la Ronda Divisional, el paso previo a las finales de conferencia y a la disputa del Super Bowl LX, previsto para celebrarse en febrero.

YC