Cruz Azul pierde en casa del León

Los Panzas Verdes de León vencieron 2-1 a Cruz Azul en la Jornada 1 del Clausura 2026, este sábado en el Nou Camp, con anotaciones de Ismael Díaz y Bryan Colula, quien jugó su primer partido con los esmeraldas, mientras que por los celestes descontó Agustín Palavecino, también haciendo su presentación con el escudo de los capitalinos en el pecho, en lo que ha sido una semana de pocas alegrías para el club.

La máquina de Nicolás Larcamón trató de retener el balón en la primera parte del encuentro , logrando algunas aproximaciones al área rival con disparos de Jeremy Márquez y Carlos Rotondi, pero la fiera fue la primera en acertar, en un contragolpe vertiginoso en el tiempo añadido del primer periodo, en el que Díaz aprovechó una desconcentración de los defensas de Cruz Azul para quedar solo en la entrada del área, con el balón a modo y definió al segundo poste de Andrés Gudiño para el 1-0.

Apenas con cinco minutos jugados en el segundo tiempo, León aprovechó una jugada a balón parado. Un rebote en la barrera tras un tiro libre por el costado izquierdo, les permitió mandar un centro que Colula, de un cabezazo, convirtió en el 2-0 para los locales.

Cruz Azul fue más insistente hasta la recta final del encuentro y fue hasta el 90’ cuando tuvieron una recompensa. Luego de un rechace de Óscar García que quedó en el centro del área, Palavecino -quien había entrado de cambio al 51’-, disparó sin piedad para ponerla en el balón en la red y un poco de nervios en la afición esmeralda, pero no pudieron rescatar el empate sobre la hora, tras un gol anulado de Piovi por fuera de juego al 97’.

Para la inmediata fecha 2, León visita Pachuca el martes. Cruz Azul tendrá que reponerse de quedarse sin estadio y perder, pues reciben al Atlas el miércoles en Puebla.

SV