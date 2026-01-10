Necaxa golea en su visita a Torreón

Los Rayos del Necaxa superaron 1-3 a Santos en su primer compromiso del año en la Liga MX, el primero con Martín Varini al frente de los hidrocálidos y con dos intervenciones del VAR.

Necaxa salió determinado desde el arranque del partido y en un tiro de esquina al minuto cuatro, Agustín Oliveros aprovechó que Carlos Acevedo dejó suelto el balón cerca del área para rematar y ponerla dentro de la portería lagunera. Santos seguía recuperándose del golpe tempranero cuando menos de diez minutos después, Tomás Badaloni controló de pecho un centro complicado de Kevin Ante, que lo dejó sin marca dentro del área y disparó con fuerza para vencer a Acevedo.

Al 28’ llegó el descuento para los de casa, con Lucas di Yorio en un pase filtrado y casi en la línea de final de la cancha y con poco ángulo sacó un tiro que a Ezequiel Unsain se le fue debajo de las piernas, poniendo el 1-2 en el luminoso.

El VAR hizo su aparición al minuto 52, por un derribo de Javier Abella que el silbante, Luis García, consideró impedía una oportunidad clara de gol y le mostró al jugador de Santos la tarjeta roja. También en el tiempo de compensación, tras considerar que Franco Rossano cometió falta dentro del área y marcando penalti, convertido por Julián Carranza para poner el marcador definitivo al 90’+1.

Necaxa disputará la Jornada 2 el martes en casa contra Monterrey, mientras Santos visitará al Toluca el miércoles.

SV