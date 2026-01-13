Este lunes por la noche uno de los equipos en el campo terminaría su mala racha en postemporada, y al final ese fue Texans Houston, que puso fin a una maldición de seis derrotas como visitante que arrastraban desde 2011 al vencer 30-6 a los Pittsburgh Steelers, quienes ya acumulan siete derrotas consecutivas en playoffs.

Este juego también pudo ser el ultimo de Aaron Rodgers en la NFL, quien a sus 42 años lanzó para 146 yardas y con una intercepción.

El equipo dirigido por DeMeco Ryans, a pesar de que no desplegó su mejor juego, exhibió las carencias ofensivas y defensivas de los locales. El corredor novato, Woody Marks, dio la pauta de la ofensiva terrestre con 112 yardas y un touchdown, mientras que, por aire, Christian Kirk explotó para 144 yardas y otra anotación, ayudando a su mariscal, C.J. Stroud, quien, a pesar de sus 250 yardas y un touchdown, lanzó una intercepción y soltó cinco balones, de los que perdió 2.

Pittsburgh abrió el marcador con un gol de campo, pero al inicio del segundo cuarto Houston puso las cosas 7-3 y, a pesar de que los de Mike Tomlin recortaron con otra patada de tres puntos, la visita capitalizó a la ofensiva y defensiva, con un gol de campo ya en el último cuarto, después, un balón suelto de Rodgers que devolvió hasta las diagonales el tacle Sheldon Rankins sin persecución acerera, confirmando el caos que vivían los campeones del Norte, que fueron abucheados por su propia afición.

Houston enterró aún más a Pittsburgh con otra anotación -de Woody Marks- y una intercepción en la serie inmediata, que el safety Calen Bullock llevó de nuevo a la tierra prometida para sellar el pase a la ronda divisional, en la que visitarán a los Patriotas de Nueva Inglaterra.

El resto de los cruces ya estaban confirmados, con un duelo entre Buffalo y Denver en la otra llave de la Conferencia Americana, mientras los 49ers visitarán a los Seahawks y los Rams a los Bears por la Nacional.