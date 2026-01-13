João Cancelo, nuevamente en Barcelona

João Cancelo vuelve al equipo de Barcelona en calidad de préstamo , procedente del club saudí Al-Hilal, hasta final de temporada, según afirmó el club catalán este 13 de enero de 2026. Vestirá el dorsal 2.

El lateral derecho, de 31 años, jugó con el Barça en la temporada 2023-24, cedido a préstamo por el Manchester City. Disputó 42 partidos durante esa etapa, con cuatro goles y cinco asistencias. Se marchó después a Al-Hilal, donde sumó 45 partidos.

Antes de su primera etapa en el equipo culé, el lateral derecho ya se había labrado una carrera de élite. Nacido en Barreiro, pronto fichó por el Benfica, cerca de casa, donde ganó una liga, una Copa de Portugal, una Copa de la Liga y una Supercopa .

Valencia vio su potencial y se hizo con sus servicios, una inversión que dio sus frutos durante sus tres primeras temporadas en el fútbol español. Posteriormente, disfrutó de dos etapas en Italia, primero con el Inter de Milán y luego con la Juventus, donde dio un paso más en su rendimiento. En el verano de 2019, fichó por el Manchester City, donde pasó tres temporadas y media, incluyendo cesiones en el Bayern de Múnich y el FC Barcelona.

Las condiciones de Barcelona a su llegada

Barcelona lidera La Liga española en su punto medio, con cuatro unidades de ventaja sobre su escolta Real Madrid.

Además, el club catalán se encuentra en el puesto 15 en la fase de liga de la Liga de Campeones.

Su próximo partido será contra Racing el jueves en los octavos de final de la Copa del Rey.

Con información de AP y Barcelona FC.

