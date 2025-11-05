Sauce Gardner pasó del último lugar al primero y su compañero de equipo Quinnen Williams también cambiará de uniforme como parte de intercambios separados de gran impacto.

Los sorprendentes acuerdos de los Jets de Nueva York destacaron en una serie de operaciones antes de que el plazo para realizar canjes en la NFL expirara esta tarde.

Gardner, un esquinero dos veces All-Pro, fue enviado a los Colts de Indianápolis a cambio de dos selecciones de primera ronda y el receptor Adonai Mitchell. Los Jets recibirán la selección de primera ronda de los Colts en 2026 y 2027.

Williams se marcha a los Cowboys de Dallas a cambio de una selección de segunda ronda en 2026, una selección de primera ronda en 2027 y el tackle defensivo Mazi Smith.

Los Jets obtendrán la mejor de las dos primeras selecciones de Dallas en 2027. Los Cowboys adquirieron un par de selecciones de primera ronda cuando enviaron al cazamariscales Micah Parsons, dos veces All-Pro, a Green Bay antes de la temporada.

Cambios en el último día de canjes en la NFL

WR Jakobi Meyers - Raiders a Jaguars

OL Trevor Penning - Saints a Chargers

DL Quinnen Williams - Jets a Cowboys

CB Sauce Gardner - Jets a Colts

WR Rashid Shaheed - Saints a Seahawks

DE Joe Tryon-Shoyinka - Browns a Bears

LB Logan Wilson - Bengals a Cowboys

