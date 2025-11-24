Lunes, 24 de Noviembre 2025

Los Cowboys continúan sin dejarse caer

El equipo de Dallas supera un déficit de 21 puntos para imponerse a los Eagles en la última jugada

Por: AP .

Dak Prescott (#4) fue el responsable de tres anotaciones para lograr la remontada en casa. AP

Brandon Aubrey pateó un gol de campo de 42 yardas cuando el tiempo expiró después de que Dak Prescott llevara a Dallas a remontar un déficit de 21 puntos y los Cowboys vencieran 24-21 a los Eagles de Filadelfia en un emocionante partido lleno de errores.

Los Cowboys (5-5-1) convirtieron en su tercera oportunidad de desempate del cuarto periodo para extender la racha ganadora de Prescott en casa contra oponentes de la División Este de la NFC a 19 en su primer juego en el AT&T Stadium desde la muerte del ala defensiva Marshawn Kneeland.

En el encuentro, Prescott se convirtió en el líder en yardas por pase de todos los tiempos de los Cowboys, superando a Tony Romo. Lanzó para 354 yardas y llegar a 34 mil 378. Romo terminó su carrera en Dallas con 34 mil 183 yardas.

Los Eagles (8-3) todavía están en buena posición para ser los primeros ganadores consecutivos en la NFC Este desde que ganaron cuatro títulos divisionales consecutivos de 2001 a 2004, pero la ofensiva volvió a la forma que ha frustrado a A.J. Brown después de que el receptor estrella tuviera un papel importante en la ventaja de 21-0 al inicio del segundo cuarto.

Filadelfia perdió con una ventaja de al menos 21 puntos por primera vez desde 1999, cuando Arizona venció a los Eagles 25-24. 

Fue la primera victoria para Dallas cuando iba perdiendo por tres touchdowns desde que los Cowboys vencieron a los Rams 34-31 en 2014.

