Los Charros de Jalisco cerraron con broche de oro la primera vuelta de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico al conseguir una barrida sobre los Algodoneros de Guasave, tras imponerse 4-2 en el tercer juego de la serie celebrado la tarde de este domingo en el Kuroda Park.

El ataque de Jalisco madrugó a la serpentina de Víctor Vargas desde la primera entrada. Con bases llenas, Bligh Madris se presentó a batear con la misión de sacar un batazo productor y no defraudó. Con un sólido doble, llevó a Jared Serna, Julián Ornelas y Reynaldo Rodríguez a tocar el plato para tomar una ventaja considerable.

Tras verse sorprendido con ese rally de tres anotaciones, Vargas pudo maniatar a los bateadores jaliscienses y consiguió colgar el cero en las dos siguientes entradas. Sin embargo, para el cuarto inning, volvió a verse superado con otro doble ahora cortesía de Tirso Ornelas que aprovechó Japhet Amador para timbrar en la caja registradora.

Por su parte, Manny Bañuelos registró una buena salida al trabajar durante cuatro entradas y dos tercios en los que toleró tres imparables, seis pasaportes y abanicó a cuatro peloteros guasavenses. Sin embargo, en la parte alta del quinta episodio, un out de sacrificio por parte de Phillip Ervin le concedió a Levi Jordan llegar a tierra prometida para que los Algodoneros pudieran descontar en la pizarra y Bañuelos tuvo que ceder su lugar.

Jalisco buscó incesantemente otra anotación que les asegurara la victoria, e incluso, Japhet Amador estuvo muy cerca de concretar un cuadrangular en el sexto capítulo, pero el jardinero Ervin realizó una gran atrapada para evitar que la pelota se saliera del diamante de juego.

En la parte defensiva, al relevo albiazul se presentaron Isaac Jiménez, Mario Meza, Stephen Gonsalves y Gerardo Reyes, quienes lograron cumplir su misión al no permitir ni una sola rayita. Aunque, Guasave llenó las tres bases en un par de ocasiones, los caporales supieron mantener la calma para resolver en el transcurso del encuentro.

Pero, con Blake Whitney arriba del montículo se rompió con esa tendencia y bajó sus lanzamientos, Guasave consiguió otra carrera, luego de que Drew Avans bateara un sencillo que le permitió a Leo Heras llegar quieto a home para meterle suspenso al cierre del encuentro.

En el momento más crítico fue llamado el cerrador estrella, Trevor Clifton, para consumar la victoria y Jalisco sacó la escoba para conseguir su barrida número cuatro de la campaña.

Para dar inicio con la segunda parte de la temporada, los Charros recibirán a partir de este martes 25 de noviembre a las 19:30 horas a los Águilas de Mexicali en el Estadio Panamericano.

