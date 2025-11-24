La Liga MX confirmó este lunes el calendario de los Cuartos de Final del Apertura 2025, y aclaró por qué tres partidos de la Liguilla se disputarán el mismo día. La decisión responde, según explica el comunicado emitido esta mañana, a una solicitud directa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), que pidió evitar que los encuentros Cruz Azul vs Chivas y América vs Rayados coincidieran en fecha, con el fin de garantizar operativos de seguridad eficientes, disponibilidad de elementos policiales y un mejor manejo de aficiones locales y visitantes.

Durante la reunión de coordinación, la SSC de la CDMX expuso que programar ambos partidos el mismo día ponía en riesgo la capacidad operativa de la autoridad. Por esa razón, la Liga MX reorganizó la jornada, manteniendo el criterio de elección por Tabla General. Cruz Azul, como tercer lugar, tuvo prioridad y eligió disputar su partido de vuelta el domingo 30 de noviembre, lo que obligó a mover el duelo del América para el sábado 29 de noviembre. La decisión provocó que ese mismo sábado se concentraran tres partidos de vuelta, aunque también serán tres partidos de ida en miércoles, y no dos por día, como es la costumbre.

La Liga MX recordó que, según el Artículo 17 del Reglamento de Competencia, tiene la facultad de reprogramar partidos ante situaciones de fuerza mayor o por recomendaciones de autoridades, condición que se cumplió en este caso.

Horarios confirmados para los Cuartos de Final del Apertura 2025

PARTIDOS DE IDA

Miércoles 26 de noviembre

Juárez vs Toluca | Estadio Olímpico Benito Juárez | 19:00 hrs |

Monterrey vs América | Estadio BBVA | 21:05 horas |

Xolos vs Tigres | Estadio Caliente | 23:00 horas |

Jueves 27 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul | Estadio AKRON | 20:07 horas |

PARTIDOS DE VUELTA

Sábado 29 de noviembre

América vs Monterrey | Estadio Ciudad de los Deportes | 17:00 horas |

Toluca vs Juárez | Estadio Nemesio Diez | 19:05 horas |

Tigres vs Xolos | Estadio Universitario | 21:10 horas |

Domingo 30 de noviembre

Cruz Azul vs Chivas | Estadio Olímpico Universitario | 19:00 horas |

Con esta programación extraordinaria, la Liga MX aseguró que trabajará con autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad durante toda la fase final.

