Chivas tendrá cuatro bajas para los Cuartos de Final ante Cruz Azul

Hace unos momentos, la Liga MX anunció los horarios y fechas para los encuentros de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. Los ocho equipos clasificados se definieron ayer con la celebración del Play-In que otorgó el último boleto a la "fiesta grande" del futbol mexicano a un novato que busca dar la sorpresa: Los Bravos de Juárez. Con ello, el título del Apertura 2025 se quedará en alguno de estos ocho clasificados: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Rayados, Chivas, Tijuana o Juárez.

Aunque los reflectores se encuentran en una llave en específico. Cruz Azul y Chivas se volverán a ver las caras tras la victoria cementera a domicilio en el Estadio AKRON en agosto del año presente. Ambas aficiones se encuentran con las esperanzas renovadas bajo sus nuevos proyectos deportivos. Larcamón busca dar el salto en un club grande del futbol mexicano luego de varios años logrando grandes temporadas en la Liga MX, mientras que Milito ha dotado de identidad y estilo de juego a un Guadalajara que ya ha conseguido vencer a sus odiados rivales.

El encuentro reúne tanta atención que será el único que se dispute el próximo jueves 27 de noviembre en Guadalajara a las 20:07 horas. Así mismo sucederá el domingo cuando el Rebaño visite el Olímpico Universitario buscando conseguir la clasificación a semifinales.

Chivas llega con tres victorias seguidas y un boletaje completamente agotado que pronostica un ambiente inmejorable para el partido de ida de los Cuartos de Final. Sin embargo, no todo son buenas noticias para los seguidores del Rebaño. Gabriel Milito tendrá cuatro bajas para enfrentar los dos partidos que lo separan de la ronda de Semifinales.

¿Qué jugadores de Chivas se perderán los Cuartos de Final ante Cruz Azul?

Los rojiblancos no podrán contar con Diego Campillo y Leonardo Sepúlveda debido a las respectivas lesiones que aquejan. A este par hay que añadir las ausencias de Raúl Martínez y Eduardo García, quienes no serán elegibles para los partidos por decisión del cuerpo técnico. Quizá la baja más sensible sea la del defensor Campillo, quien sumó más de mil minutos en este Apertura 2025.

Bajo este contexto, Chivas buscará vencer al Cruz Azul en el resultado global del par de partidos.

