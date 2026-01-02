Lamar Jackson aseguró que está listo para volver a la actividad y liderar a los Baltimore Ravens en el duelo decisivo ante los Pittsburgh Steelers, en el que estará en juego el título de la División Norte de la AFC, este domingo por la noche.

El mariscal de campo afirmó que se encuentra al cien por ciento y que estará disponible para el encuentro, luego de haber regresado a los entrenamientos el miércoles con participación completa. Jackson no atendió a los medios sino hasta ayer, cuando explicó que se siente bien tras la lesión en la espalda que lo dejó fuera del partido anterior frente a los Packers, el cuarto que se pierde en la temporada.

Ante los cuestionamientos sobre su disposición para jugar pese a las molestias físicas, Jackson fue enfático al rechazar cualquier versión que lo señale por abandonar al equipo. Aseguró que nunca ha dejado solos a sus compañeros y que desconoce el origen de esos rumores.

El quarterback también destacó la buena relación que mantiene con el entrenador John Harbaugh y reiteró su intención de permanecer en Baltimore. Para los Ravens, el compromiso de este fin de semana es clave, ya que una victoria les permitiría asegurar su boleto a los Playoffs, luego de haber iniciado la campaña como uno de los principales candidatos al Super Bowl.

Jackson sufrió la lesión el pasado 21 de diciembre, en la derrota ante los Patriots, tras recibir un golpe en la espalda durante una jugada terrestre. En la práctica del miércoles se le observó utilizando una protección adicional en la zona lumbar.

El partido de la última semana de la temporada regular enfrentará a los Ravens (8-8) y a los Steelers (9-7) en el Acrisure Stadium, con el título divisional, el cuarto sembrado de la AFC y la localía en la ronda de comodines en juego; el equipo que pierda quedará eliminado.

Históricamente, Jackson ha tenido dificultades frente a Pittsburgh en ese escenario, donde ha perdido tres de cuatro encuentros, ha sido capturado en 18 ocasiones, ha lanzado seis intercepciones y apenas ha conseguido tres pases de anotación.

CT