El Chelsea volvió al carrusel de entrenadores que inició desde que un grupo de estadounidenses tomó propiedad del equipo, después de que ayer Enzo Maresca dejara su puesto como técnico debido al deterioro con la directiva del club de la Liga Premier.

No hubo un anuncio inmediato sobre el sucesor de Maresca. La BBC y The Athletic informaron que Liam Rosenior, quien entrena al equipo francés Estrasburgo es un fuerte candidato.

El entrenador italiano estaba a mitad de su segundo año al mando, habiendo ganado la Conference League y el Mundial de Clubes en su primera temporada en Chelsea.

Sin embargo, el equipo ha pasado por unos meses turbulentos: ha ganado solo uno de sus últimos siete partidos de la Premier, cayendo al quinto lugar. Maresca expresó públicamente su descontento por la falta de apoyo en el club en una conferencia de prensa posterior al partido del 13 de diciembre, cuando dijo que acababa de experimentar sus “peores” 48 horas con el Chelsea.

“Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de encarrilar la temporada”, indicó el Chelsea en un comunicado.

El Chelsea avanzó a las Semifinales de la Copa de la Liga Inglesa, donde enfrentará al Arsenal en una serie de Ida y Vuelta. El 10 de enero comienza su campaña en la Copa FA ante el Charlton de la Segunda División. En la Champions, está en el decimotercer puesto, a dos puntos de los ocho lugares de clasificación automática con dos rondas restantes.

Chelsea busca un quinto entrenador a tiempo completo desde que un grupo de inversores estadounidenses, encabezados por Todd Boehly, adquirieron al club en mayo del 2022.

En esos tres años y medio, ha gastado cientos de millones de dólares en lo que desde fuera parecía un intento caótico de fichar jugadores para renovar su plantilla. Ahora tiene una de las plantillas más jóvenes y talentosas de la Liga inglesa, con estrellas como Cole Palmer, Enzo Fernández y Estevao, pero los entrenadores han tenido dificultades para lograr que los jugadores se integren como equipo después de tantos cambios.

De todos los entrenadores que han dirigido a Chelsea en ese período, Maresca parecía haber manejado el caos de la mejor manera.

Sin embargo, según se informa, no se sentía apreciado dadas las difíciles condiciones de trabajo y, según la BBC, recientemente cambió de agente. Hace unas semanas, los medios en Inglaterra vincularon a Maresca con un posible traslado al Man City en caso de que Josep Guardiola eventualmente dejara al equipo, aunque Maresca minimizó los informes.

Los resultados de Chelsea han empeorado desde la victoria por 3-0 sobre el Barcelona en Champions en noviembre y su único triunfo en Liga en el último mes fue ante el Everton.

Chelsea dijo que sus logros bajo Maresca “seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos por sus contribuciones al club”.

El City se frustra ante el Sunderland

Erling Haaland y el Manchester City terminaron frustrados al empatar ayer 0-0 con el Sunderland, dejando al Arsenal con una ventaja de cuatro puntos a la mitad de la temporada de la Liga Premier.

El City estaba en una racha de ocho victorias consecutivas en todas las competiciones, pero tropezó contra un oponente que ha empatado contra el Arsenal y vencido al Newcastle en casa en los últimos dos meses.

Haaland tuvo oportunidades a ambos lados del descanso contra un Sunderland obstinado, pero no pudo añadir a sus 19 goles en la campaña.

De hecho, fue el defensor suplente Josko Gvardiol quien estuvo más cerca para el City, desviando un tiro contra el poste y teniendo un cabezazo salvado a quemarropa.

Rodri, el exganador del Balón de Oro, regresó con el City después de dos meses fuera por una lesión en el tendón de la corva cuando entró como suplente en el descanso.

