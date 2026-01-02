Las Chivas Femenil tienen una deuda significativa con su afición. Desde hace tres años y medio que no logran salir campeonas, su último título lo consiguieron en el Clausura 2022, y aunque no han dejado de asistir a la Liguilla, sí han quedado lejos de volver a disputar una Final para intentar romper con la sequía.

Por ello, el Clausura 2026 puede ser determinante en la historia de las rojiblancas. Con la firme misión de probar otra vez las mieles de la victoria, Nelly Simón, directora deportiva del equipo femenil tapatío, realizó una importante labor para contratar cuatro jugadoras de jerarquía de cara al próximo torneo, por lo que, en EL INFORMADOR, se analizó lo que podrán aportar las refuerzos y en qué zona de la cancha se desempeñarán.

Jasmine Casarez

Nacida en California, Estados Unidos, pero de padres mexicanos, Jasmine Casarez es una delantera que puede ocupar cualquier zona del ataque. Su principal función suele ser como extrema derecha, pero su gran olfato goleador la llevó a ser la máxima anotadora de las Bravas de Juárez con 47 tantos.

Casarez, de 28 años, tendrá una dura competencia para ganarse el puesto como titular con las Chivas de Antonio Contreras, ya que estará peleando contra jugadoras como Viridiana Salazar, Denise Castro, e incluso, Adriana Iturbide.

Números de Jasmine Casarez

122 partidos disputados en Liga MX Femenil

47 goles

72% de efectividad en sus pases y 31% de efectividad en sus centros en el Apertura 2025

Jasmine Casarez

Eva González

La mediocampista de 28 años llegó procedente de las Bravas, club con el que jugó los últimos cuatro torneos. Su mayor virtud es el golpeo con pierna derecha, aunque no tiene problema con utilizar ambos perfiles. Suele ir más al ataque, por lo que se convierte en una gran opción para las construcciones de jugadas. Sin embargo, también tiene la cualidad de recuperar balones, repartir juego y hacer pausas cuando su equipo más lo necesita.

Para consolidarse como titular dentro del esquema rojiblanco, González tendrá que destacar entre futbolistas como Daniela Delgado o Yamile Franco.

Números de Eva González

174 partidos disputados en Liga MX Femenil

8 goles

24% de efectividad en sus centros y 85% de efectividad en sus pases en el Apertura 2025

Eva González

Mayra Pelayo

Centrocampista que en unos cuantos días estará cumpliendo 29 años, Mayra Pelayo es una futbolista con un toque de balón muy preciso. Su gran técnica para cobrar tiros libres muchas veces le ha permitido marcar goles a balón parado y tiene habilidad para desenvolverse en espacios cortos y brindarles movilidad a sus compañeras.

Ha jugado para América y Xolos. Dentro de Chivas estará compitiendo ante jugadoras de la talla de Carolina Jaramillo e Ivonne González. Sin embargo, una gran trayectoria la respalda, como por ejemplo tener llamados constantes con la Selección Mexicana y en el 2024 fue nominada al Premio Marta al mejor gol por la diana que marcó en el duelo entre México y Estados Unidos de la Copa Oro W.

Números de Mayra Pelayo

116 partidos disputados en Liga MX Femenil

21 anotaciones

45% de efectividad en sus centros y 68% de efectividad en sus pases en el Apertura 2025

Mayra Pelayo

Cristina Ferral

Si en algo ha adolecido Chivas Femenil en las más recientes campañas, es en la zona baja. Por ello, Cristina Ferral, de 32 años, se sumó como un elemento con vasta experiencia en el Circuito Rosa que se ha consolidado como una de las mejores zagueras de todo el futbol femenil mexicano. Una de sus fortalezas es la recuperación de balón y para muestra el Apertura 2025, torneo en el que recuperó un esférico cada 11 minutos, además de realizar 54 rechaces.

Cabe destacar que, Ferral es multicampeona en la Liga MX Femenil, tras haber conseguido seis títulos con Tigres. Pero, para obtener un puesto dentro de la titularidad rojiblanca, tendrá que pelear directamente contra Casandra Montero, Kinberly Guzmán o Jaqueline Rodríguez.

Números de Cristina Ferral

287 partidos disputados en Liga MX Femenil

6 goles

85% de efectividad en sus pases en el Apertura 2025

Cristina Ferral

YC