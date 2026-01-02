Oklahoma City marca el ritmo en una temporada vibrante de la NBA

La temporada actual de la NBA ha sido una de las más vibrantes y reñidas de los últimos años, con varios equipos consolidándose como serios contendientes al título y otros luchando por mantenerse con vida rumbo a la postemporada.

En este contexto, el Oklahoma City Thunder se erige como el gran protagonista. No solo es el vigente campeón, tras vencer a Indiana Pacers la temporada pasada, sino que también se perfila como el principal candidato para repetir la corona, liderando la liga con un impresionante récord de 29 victorias y apenas 5 derrotas.

Su dominio ha sido consistente en ambos lados de la duela y gran parte de su éxito pasa por el extraordinario nivel de Shai Gilgeous-Alexander, quien noche tras noche se consolida como uno de los jugadores más determinantes de la NBA y se perfila con fuerza como candidato al premio MVP, destacando que fue elegido jugador del mes de diciembre de la conferencia Oeste.

De la misma conferencia, detrás del Thunder aparecen los Denver Nuggets, ubicados en el tercer lugar, pero con un potencial que los convierte en un rival temible. La experiencia y liderazgo de Nikola Jokić, junto con la explosividad de Jamal Murray, se combinan con una sólida base de elementos de apoyo que entienden su rol y elevan el nivel colectivo del equipo.

Por su parte, la Conferencia del Este tiene un líder inesperado, pero sólido: los Detroit Pistons, quienes marchan en la cima con marca de 25-9, mostrando orden, intensidad defensiva y consistencia. Muy de cerca están los New York Knicks, que han tomado un impulso importante tras conquistar la NBA Cup y registrar un récord de 23-10, colocándose como serios aspirantes al campeonato.

Finalmente, los Los Ángeles Lakers continúan en la lucha por los primeros puestos, mientras que, en contraste, los Golden State Warriors atraviesan una temporada irregular que los mantiene, por ahora, en la contienda del Play-In, obligados a pelear cada partido. Sin duda, el cierre de la temporada promete emociones al máximo.

