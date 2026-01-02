Viernes, 02 de Enero 2026

Charros vs Naranjeros • Momentos destacados • Juego 2 de Playoffs • LMP

CHARROS

CHARROS
0
3
NARANJEROS
NARANJEROS

Segunda ALTA

Reynaldo Rodríguez abanica y se poncha. Alejandro Osuna saca un elevado de out que es dominado por Daniel Johnson. Connor Holis batea otro elevado de out que es atrapado por Harold Ramírez.

Primera BAJA

Daniel Johnson abanica y se poncha. Jasson Atondo se poncha con swing. Isaac Paredes recibe base por bolas. Willie Calhoun va a primera con pasaporte, Paredes a segunda. Harold Ramírez recibe base por bolas, Calhoun a segunda y Paredes a tercera.

 

Andretty Cordero batea sencillo productor para mandar a Paredes y Calhoun al plato. César Salazar se embasa con pasaporte, Cordero a segunda y Ramírez a tercera. Tras balk de Ronald Medrano, Ramírez anota la tercera. Ángel Ramírez conecta roletazo y es dominado en primera. 

 

Pizarra: Jalisco 0 - 3 Hermosillo

Primera ALTA

Michael Wielansky conecta el primer sencillo del juego. Bligh Madris se embasa con un out forzado, Wielansky queda fuera de circulación en segunda. Mateo Gil abanica y se poncha. Julián Ornelas saca roletazo y es ponchado en primera.

 

 

 

 

