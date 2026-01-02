Charros vs Naranjeros • Momentos destacados • Juego 2 de Playoffs • LMP

Reynaldo Rodríguez abanica y se poncha. Alejandro Osuna saca un elevado de out que es dominado por Daniel Johnson. Connor Holis batea otro elevado de out que es atrapado por Harold Ramírez.

Primera BAJA

Daniel Johnson abanica y se poncha. Jasson Atondo se poncha con swing. Isaac Paredes recibe base por bolas. Willie Calhoun va a primera con pasaporte, Paredes a segunda. Harold Ramírez recibe base por bolas, Calhoun a segunda y Paredes a tercera.

Andretty Cordero batea sencillo productor para mandar a Paredes y Calhoun al plato. César Salazar se embasa con pasaporte, Cordero a segunda y Ramírez a tercera. Tras balk de Ronald Medrano, Ramírez anota la tercera. Ángel Ramírez conecta roletazo y es dominado en primera.

Pizarra: Jalisco 0 - 3 Hermosillo