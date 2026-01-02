Charros vs Naranjeros • Momentos destacados • Juego 2 de Playoffs • LMP

El Informador
Reynaldo Rodríguez abanica y se poncha. Alejandro Osuna saca un elevado de out que es dominado por Daniel Johnson. Connor Holis batea otro elevado de out que es atrapado por Harold Ramírez.
Daniel Johnson abanica y se poncha. Jasson Atondo se poncha con swing. Isaac Paredes recibe base por bolas. Willie Calhoun va a primera con pasaporte, Paredes a segunda. Harold Ramírez recibe base por bolas, Calhoun a segunda y Paredes a tercera.
Andretty Cordero batea sencillo productor para mandar a Paredes y Calhoun al plato. César Salazar se embasa con pasaporte, Cordero a segunda y Ramírez a tercera. Tras balk de Ronald Medrano, Ramírez anota la tercera. Ángel Ramírez conecta roletazo y es dominado en primera.
Pizarra: Jalisco 0 - 3 Hermosillo
Michael Wielansky conecta el primer sencillo del juego. Bligh Madris se embasa con un out forzado, Wielansky queda fuera de circulación en segunda. Mateo Gil abanica y se poncha. Julián Ornelas saca roletazo y es ponchado en primera.
