Bryce Young completó 15 de 20 pases para 206 yardas y tres touchdowns -dos de ellos en cuarta oportunidad- y los Panthers de Carolina forzaron tres pérdidas de balón de Matthew Stafford para vencer 31-28 a Los Ángeles y romper la racha de seis victorias consecutivas de los Rams.

Los Panthers interceptaron a Stafford dos veces, con Mike Jackson devolviendo una para un touchdown de 48 yardas, y terminaron con el récord de la NFL del jugador de 37 años de 28 pases de touchdown consecutivos sin una intercepción.

Derrick Brown, quien desvió un balón que resultó en una de las primeras intercepciones de Stafford, logró un captura y balón suelto cruciales con 2:25 restantes en el juego para asegurar la victoria.

La victoria permitió a los Panthers mantenerse a medio juego detrás de los Buccaneers de Tampa Bay en la NFC Sur. Los Bucs se mantuvieron para vencer a Arizona 20-17-.

Stafford completó 18 de 28 pases para 243 yardas con dos pases de touchdown a Davante Adams, quien llegó a 14 recepciones de anotación la temporada, para los Rams (9-3).

Si Stafford no hubiera perdido el balón, los Rams podrían haber pateado un gol de campo para empatar el partido.

“Hicieron las jugadas necesarias para ganar el partido”, dijo el entrenador de los Rams, Sean McVay. “Hoy no hicimos lo que veníamos haciendo a un ritmo acelerado. Nos dimos oportunidades para volver a meternos en el partido y retomar la ventaja. Y las pérdidas de balón y algunas de las conversiones en cuarta oportunidad que lograron hacer marcaron la diferencia”.

Los Panthers, que eran desfavorecidos por 10 puntos, llegaron al partido sin tres titulares defensivos debido a lesiones, incluyendo al esquinero estrella Jaycee Horn.

“Nadie nos dio una oportunidad en toda la semana”, dijo Brown. “Ha sido así desde que teníamos marca de 1-3, cuando todos fuera del vestuario decían: ‘Aquí vamos de nuevo’. Mucha gente no vio la visión, pero sabíamos que si seguíamos trabajando, tendríamos esas oportunidades”.

Los Panthers utilizaron un fuerte juego terrestre para controlar el reloj en la segunda mitad y mantener a Stafford y la poderosa ofensiva fuera del campo. Hubbard tuvo 83 yardas por tierra y Rico Dowdle agregó 58 más.

CT