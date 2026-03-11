NFL: La agencia libre desata una ola de fichajes y traspasos rumbo al Draft

Esta semana comenzó la agencia libre de la NFL y, con ello, una locura en las oficinas gerenciales de las 32 organizaciones de la liga, que buscan a los mejores hombres disponibles sin contrato vigente -o por la vía de los traspasos-, para reforzar las áreas más endebles del equipo dentro del emparrillado.

A poco más de un mes del Draft (del 23 al 25 de abril), las franquicias deben considerar también su sitio en la pizarra de selección, así como la cantidad de jugadores que podrán reclutar, para planear en qué posiciones deben recurrir más por la experiencia, dónde hay más necesidad de profundidad o, si es el caso, elegir con cabeza fría al próximo jugador franquicia.

Maxx Crosby no llega a Baltimore

El movimiento que más ha llamado la atención es el de la estrella defensiva, Maxx Crosby de los Raiders a Baltimore en un intercambio. La noticia sacudió a la liga por el canje primero, aunque después fue porque Las Vegas dio a conocer que el acuerdo se cayó sin dar explicaciones y Crosby no usará el morado en 2026. Los Ravens pronto firmaron al ala defensiva, Trey Hendrickson, ex de Bengalíes, por cuatro años y $112 MDD, con 60 garantizados.

Los monarcas mantienen un receptor clave

Los Seahawks hasta el momento no han plasmado muchas firmas rumbo a la defensa del trono de la NFL, pero una de ellas es la del receptor abierto, Rashid Shaheed, en un contrato de tres años y $51 MDD. De hecho, Seattle solo ha traído de vuelta jugadores conocidos, como el esquinero, Joshua Jobe, también por tres años y el tacle ofensivo, Josh Jones por una campaña.

Los Chiefs quieren reivindicarse

En Kansas City tuvieron su peor temporada en la era de Patrick Mahomes, ahora querrán recuperar el Oeste de la Americana con un año más de Travis Kelce, su 14° a cambio de $12 MDD. Además, tras perder al corredor, Isiah Pacheco con Detroit, se quedaron con Kenneth Walker III, actual campeón de la NFL en un acuerdo de tres años con valor de $45 MDD, 28.7 garantizados.

Los Patriotas cambian de manos

En Nueva Inglaterra, los campeones de la Conferencia Americana perdieron a Stefon Diggs al convertirse en agente libre, pero reemplazaron al experimentado receptor con el ex empacador, Romeo Doubs, a quien tendrán a disposición por cuatro campañas y sueldo de $70 MDD.

Los Acereros consiguen nuevas armas

Los Steelers han sumado opciones a la ofensiva, aunque aún falta quién la comande. En un canje con los Potros, adquirieron al receptor, Michael Pittman, quien tendrá un nuevo contrato de tres años. Ante la baja de Kenneth Gainwell en el ataque terrestre, fueron por el ex de Carolina y Dallas, Rico Dowdle con contrato de dos temporadas y $12.25 MDD. Cam Heyward renovó por otros dos años, hasta 2027.

Tua por otra oportunidad

Los Delfines de Miami planean cortar a Tua Tagovailoa el 1° de junio después de seis fallidas temporadas, marcadas más por las lesiones del mariscal y malos resultados. Se espera que el nacido en Hawái firme por un año con los Halcones de Atlanta, donde tendrá un inicio fresco.

Mike Evans cambia de aires

El receptor estrella, Mike Evans, deja Tampa Bay, la que fue su casa desde 2014 y donde ganó un anillo de campeón, para firmar un contrato de tres temporadas con los 49s de San Francisco. Evans, con carrera ya de Salón de la Fama, luce como una gran incorporación para un equipo que batalló con lesiones y se quedó corto en alternativas al ataque para Brock Purdy.

En Nueva York están ocupados

Los Jets, uno de los peores equipos de la liga, ha sido de los más movidos en estos días con once movimientos. Entre lo más destacado, por la vía del traspaso sumaron al mariscal, Geno Smith desde Las Vegas y al profundo, Minkah Fitzpatrick de Miami, a cambio de selecciones tardías de futuras loterías. También sumaron al apoyador, Demario Davis por dos años y $22 MDD, con 15 garantizados y le pusieron la etiqueta de franquicia al corredor, Breece Hall.

