Luis Ángel Malagón afronta dos escenarios para recuperarse de su lesión

La posible lesión en el tendón de Aquiles que sufrió el portero del América y de la Selección Mexicana, Luis Ángel Malagón, encendió las alarmas tanto en su club como en el entorno del Tricolor, a solo tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

El arquero de 29 años se lesionó el martes durante el partido entre América y el Union de Filadelfia correspondiente a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Al minuto 37 del encuentro, Malagón intentó despejar un balón dentro del área chica, pero de inmediato se desplomó en el campo con una evidente mueca de dolor mientras se sujetaba la parte inferior de la pierna izquierda.

Tras el encuentro, el club informó mediante un comunicado que el guardameta será sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión. Sin embargo, el entrenador de las Águilas, André Jardine, adelantó que el problema está relacionado con el tendón de Aquiles.

"Lo de Malagón es una lesión un tanto grave, una lesión en el tendón de Aquiles", dijo Jardine en rueda de prensa. "Ojalá no sea una ruptura total, ojalá sea una ruptura parcial, pero lo va a sacar (del campo) por un buen tiempo".

De acuerdo con David Medrano, el tiempo de recuperación podría variar de forma considerable. El periodista explicó los escenarios que enfrenta el arquero.

"Ruptura total del tendón de alquiles es necesaria la operación. Entre 4 y 6 meses para regresar.

Ruptura parcial. Tratamiento conservador sin cirugía entre 2 y 3 meses para jugar de acuerdo a la magnitud de la Ruptura", escribió en su cuenta de X.

Si los estudios confirman una ruptura total del tendón, Malagón prácticamente quedaría descartado para el Mundial que inicia el 11 de junio, cuando la selección mexicana enfrente a Sudáfrica en su primer partido del torneo.

El portero americanista fue una pieza clave para el éxito reciente del club, que el año pasado logró el tricampeonato. Además, ha estado en la disputa por la titularidad en la selección mexicana junto a Raúl Rangel, arquero de Chivas, quien ha sido el elegido en los encuentros más recientes del combinado nacional.

La posible ausencia de Malagón también abriría la puerta a otros guardametas con aspiraciones mundialistas. Entre los candidatos a ocupar un lugar en la convocatoria aparecen el experimentado Guillermo Ochoa, actualmente en el Limassol de Chipre, y Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna.

MF