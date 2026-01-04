Domingo, 04 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Horario y canales para ver los partidos de la Semana 18 de la NFL

En el cierre de la temporada regular, no solamente lucharán por el último boleto de la Conferencia Americana a playoffs, también por el título divisional del Norte

Por: SUN .

Baltimore Ravens y Pittsburgh Steelers, durante la temporada regular de la NFL. AFP

Baltimore Ravens y Pittsburgh Steelers, durante la temporada regular de la NFL. AFP

Esta noche, los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh se enfrentarán en un partido que promete historia. En el cierre de la temporada regular, no solamente lucharán por el último boleto de la Conferencia Americana a playoffs, también por el título divisional del Norte. 

De momento, quienes ya se encuentran clasificados a la postemporada —de la Conferencia Americana— son Buffalo Bills, New England Patriots, Denver Broncos, Houston Texans, Jacksonville Jaguars y Los Angeles Chargers. 

LEE: ¿Cuándo inicia el Torneo Clausura 2026?

Mientras que de la Conferencia Nacional clasificaron Seattle Seahawks. San Francisco 49ers, Green Bay Packers, Chicago Bears, Philadelphia Eagles y Los Angeles Rams. 

Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver los últimos partidos de la temporada regular en la NFL. 

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de Semana 18 en la NFL? 

Domingo, 4 de enero 

  • New Orleans Saints vs Atlanta Falcons | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. 
  • Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. 
  • Indianapolis Colts vs Houston Texans | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports. 
  • Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ViX Premium y Canal 5. 
  • Green Bay Packers vs Minnesota Vikings | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2. 
  • Dallas Cowboys vs New York Giants | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. 
  • Los Ángeles Chargers vs Denver Broncos | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ViX Premium y Canal 5. 
  • Arizona Cardinals vs Los Ángeles Rams | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. 
  • Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. 
  • Miami Dolphins vs New England Patriots | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports. 
  • Detroit Lions vs Chicago Bears | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2. 
  • New York Jets vs Buffalo Bills | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. 
  • Washington Commanders vs Philadelphia Eagles | 15:25 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN. 
  • Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers | 19:20 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, Disney+ Premium y ESPN. 

Es importante mencionar que todos los partidos también se transmitirán por la NFL Game Pass. 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones