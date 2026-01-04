Esta noche, los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh se enfrentarán en un partido que promete historia. En el cierre de la temporada regular, no solamente lucharán por el último boleto de la Conferencia Americana a playoffs, también por el título divisional del Norte. De momento, quienes ya se encuentran clasificados a la postemporada —de la Conferencia Americana— son Buffalo Bills, New England Patriots, Denver Broncos, Houston Texans, Jacksonville Jaguars y Los Angeles Chargers. Mientras que de la Conferencia Nacional clasificaron Seattle Seahawks. San Francisco 49ers, Green Bay Packers, Chicago Bears, Philadelphia Eagles y Los Angeles Rams. Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver los últimos partidos de la temporada regular en la NFL. Es importante mencionar que todos los partidos también se transmitirán por la NFL Game Pass. EE