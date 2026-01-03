Sábado, 03 de Enero 2026

¿Cuándo inicia el Torneo Clausura 2026?

Todo vuelve a la normalidad después del receso por la temporada navideña y la llegada de 2026, con el regreso de la Liga MX en pocos días

La Liga MX está de regreso. IMAGO7

La Liga MX presenció hace unas semanas el bicampeonato de Toluca, equipo de Antonio Mohamed que, de forma dramática, derrotó en tanda de penaltis a Tigres y desató la locura de los aficionados.

Tras las emociones vividas en la final y unos días de descanso, todo vuelve a la normalidad después del receso por la temporada navideña y la llegada de 2026, con el regreso del campeonato en pocos días: el inicio del Torneo Clausura 2026.

El certamen, que sufrió modificaciones en su calendario y reglas con el objetivo de apoyar a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA, presenta en su primera fecha partidos importantes para equipos como América, Cruz Azul, Tigres y el campeón Toluca, que buscan iniciar con el pie derecho.

El viernes 9 de enero será el día marcado en el calendario como la de la fecha inaugural, con tres encuentros de la Jornada 1 (J1) que prometen emoción a los seguidores de los clubes.

Calendario J1 - Clausura 2026, Liga MX

Viernes 9 de enero

  • Mazatlán vs Juárez | 18:00 | Estadio El Encanto
  • Xolos vs América |  21:00 | Estadio Caliente
  • Atlas vs Puebla | 21:00 | Estadio Jalisco

Sábado 10 de enero

  • Chivas vs Pachuca | 17:00 | Estadio AKRON
  • León vs Cruz Azul | 19:00 | Estadio León
  • Santos vs Necaxa | 19:00 | Estadio TSM
  • Monterrey vs Toluca | 21:00 | Estadio BBVA

Domingo 11 de enero

  • Pumas vs Querétaro | 12:00 | Estadio Olímpico Universitario
  • San Luis vs Tigres | 19:00 | Estadio Alfonso Lastras

