La Liga MX presenció hace unas semanas el bicampeonato de Toluca, equipo de Antonio Mohamed que, de forma dramática, derrotó en tanda de penaltis a Tigres y desató la locura de los aficionados.Tras las emociones vividas en la final y unos días de descanso, todo vuelve a la normalidad después del receso por la temporada navideña y la llegada de 2026, con el regreso del campeonato en pocos días: el inicio del Torneo Clausura 2026.El certamen, que sufrió modificaciones en su calendario y reglas con el objetivo de apoyar a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA, presenta en su primera fecha partidos importantes para equipos como América, Cruz Azul, Tigres y el campeón Toluca, que buscan iniciar con el pie derecho.El viernes 9 de enero será el día marcado en el calendario como la de la fecha inaugural, con tres encuentros de la Jornada 1 (J1) que prometen emoción a los seguidores de los clubes.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF