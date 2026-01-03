La Liga MX presenció hace unas semanas el bicampeonato de Toluca, equipo de Antonio Mohamed que, de forma dramática, derrotó en tanda de penaltis a Tigres y desató la locura de los aficionados.

Tras las emociones vividas en la final y unos días de descanso, todo vuelve a la normalidad después del receso por la temporada navideña y la llegada de 2026, con el regreso del campeonato en pocos días: el inicio del Torneo Clausura 2026.

El certamen, que sufrió modificaciones en su calendario y reglas con el objetivo de apoyar a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA, presenta en su primera fecha partidos importantes para equipos como América, Cruz Azul, Tigres y el campeón Toluca, que buscan iniciar con el pie derecho.

El viernes 9 de enero será el día marcado en el calendario como la de la fecha inaugural, con tres encuentros de la Jornada 1 (J1) que prometen emoción a los seguidores de los clubes.

Calendario J1 - Clausura 2026, Liga MX

Viernes 9 de enero

Mazatlán vs Juárez | 18:00 | Estadio El Encanto

Xolos vs América | 21:00 | Estadio Caliente

Atlas vs Puebla | 21:00 | Estadio Jalisco

Sábado 10 de enero

Chivas vs Pachuca | 17:00 | Estadio AKRON

León vs Cruz Azul | 19:00 | Estadio León

Santos vs Necaxa | 19:00 | Estadio TSM

Monterrey vs Toluca | 21:00 | Estadio BBVA

Domingo 11 de enero

Pumas vs Querétaro | 12:00 | Estadio Olímpico Universitario

San Luis vs Tigres | 19:00 | Estadio Alfonso Lastras

