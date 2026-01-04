Los Buccaneers derrotaron 16-14 a los Panthers en la semana 18, la última de la temporada de la NFL, triunfo con el que mantuvieron sus esperanzas de terminar como campeones de la división Sur de la Conferencia Nacional (NFC) y clasificarse a los Playoffs.

Además de este resultado, los Bucs requieren que los Saints pierdan con los Falcons. Si eso sucede, los Panthers quedarán eliminados de la Postemporada.

Los Buccaneers tienen a su favor el criterio de desempate entre dos conjuntos sobre los Panthers. Pero Carolina tiene los números a su favor entre tres equipos si Atlanta también termina 8-9.

En caso de que los Falcons se impongan a los Saints, Carolina será el campeón del Sur y entrará a los Playoffs.

Tampa Bay tomó ventaja en la primera mitad del juego 13-7 gracias a una recepción de Cade Otton en las diagonales y a un par de goles de campo que conectó Chase McLaughlin.

La ofensiva de Carolina sufrió para encontrar el camino a la zona pintada gracias a la constante presión de la defensiva rival; encontró puntos con un envío de anotación de Bryce Young para Tommy Tremble.

Los Panthers mantuvieron sus problemas en ataque en el tercer cuarto.

En el periodo final, los Bucs se alejaron 16-7 vía otra patada de tres puntos de McLaughlin.

Carolina parecía encontrar la consistencia en su primera serie del cuarto en el que se ubicaron en zona roja, pero en una jugada de atracción Rico Dowdle soltó el balón, lo recuperó el experimentado Lavonte David.

A pesar del golpe, los Panthers volvieron a la carga con una nueva serie que terminó en una recepción de touchdown de Jalen Coker para acercarse 16-14, reacción que fue insuficiente en su camino a la remontada.

CT