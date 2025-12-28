El pasado sábado, los Ravens aprovecharon el poder de su ataque terrestre, encabezado por Derrick Henry, quien en los primeros 30 minutos acumuló 106 yardas y tres anotaciones por acarreo que, sumados a dos goles de campo que conectó “Tyler Loop”, sirvieron para tomar ventaja de 14-27 contra los Green Bay Packers. durante el partido correspondiente a la Semana 17 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Los Packers se fueron en ventaja en el primer cuarto gracias a un envío a las diagonales de Malik Williams hacia Christian Watson y en el segundo periodo consiguieron su segundo “touchdown” del juego con una corrida de Williams.

En el tercer cuarto la defensiva de Green Bay al fin frenó al ataque visitante. Su ofensiva también sumó con un gol de campo y la segunda anotación vía terrestre de Williams que los acercó 24-27.

Los Ravens despertaron en el último periodo, arrastraron a la defensiva local 85 yardas hasta la recepción de “touchdown” de Zay Flowers que los alejó 24-34 y cerraron 24-41 con la cuarta anotación del juego de Henry en un acarreo .

Más temprano, los Houston Texans superaron 16-20 a Los Angeles Chargers, triunfo con el que amarraron su clasificación a los “playoffs”.

Este resultado también dio el título de la división Oeste a los Denver Broncos, que tienen marca de 13-3, ya que los Chargers, 11-5, ya no podrán superarlos. Tanto Denver como Los Angeles también ya tienen asegurado su lugar en los “playoffs” .

Partidos de la NFL Semana 17 y dónde verlos EN VIVO

Este 28 de diciembre continúa la actividad en la Semana 17 del torneo de la NFL. No te pierdas los encuentros EN VIVO a través de las distintas plataformas de streaming y canales a partir de las 12:00 horas.

Cincinnati Bengals vs Arizona Cardinals | DAZN | 12:00 horas

| DAZN | 12:00 horas Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 | 12:00

| DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 | 12:00 Miami Dolphins vs Tampa Bay Buccaneers | DAZN | 12:00

| DAZN | 12:00 New York Jets vs New England Patriots | DAZN | 12:00

| DAZN | 12:00 Carolina Panthers vs Seattle Seahawks | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports Premium, FOX Sports | 12:00

| DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports Premium, FOX Sports | 12:00 Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers | DAZN, Canal 5 | 12:00

| DAZN, Canal 5 | 12:00 Tennessee Titans vs New Orleans Saints | DAZN | 12:00

| DAZN | 12:00 Las Vegas Raiders vs New York Giants | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 | 15:05

| DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 | 15:05 Buffalo Bills vs Philadelphia Eagles | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports Premium, Canal 5, FOX Sports | 15:25

| DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports Premium, Canal 5, FOX Sports | 15:25 San Francisco 49ers vs Chicago Bears | DAZN, ESPN, Disney+ Premium | 19:20

