Cruz Azul vs Chivas: alineaciones para la semifinal de ida de la Liga MX

El Torneo Clausura 2026 nos regala un choque de trenes esta noche que paralizará a todo el país. Cruz Azul y Chivas se miden en los primeros 90 minutos de una serie que promete sacar chispas en la cancha, definiendo al primer gran finalista de la Liga MX.

El sinuoso camino a la antesala de la gran final del futbol mexicano

Ambas escuadras llegan con el ánimo a tope tras superar con éxito los cuartos de final. La Máquina despachó al Atlas con mucha autoridad, mientras que el Rebaño Sagrado, dirigido magistralmente por Gabriel Milito, hizo lo propio ante los Tigres en una llave de auténtico alarido que se definió por la posición en la tabla.

Este duelo tiene un sabor sumamente especial para los millones de aficionados al futbol mexicano. No solo está en juego el ansiado pase a la final del campeonato, sino también el orgullo histórico de dos de los equipos más grandes, ganadores y populares de todo el territorio nacional.

El majestuoso escenario para esta épica batalla será el Estadio Azteca, que vivirá su último partido oficial de Liga MX antes de cerrar sus puertas temporalmente. El coloso será entregado a la FIFA para su profunda remodelación de cara al Mundial 2026, añadiendo un toque nostálgico e irrepetible al encuentro de esta noche.

Alineaciones probables: ¿Quiénes saltan a la cancha para defender los colores?

Para este trascendental compromiso, el estratega celeste Joel Huiqui mandará toda la carne al asador buscando sacar ventaja en casa. A pesar de las sensibles bajas por convocatoria a la selección nacional, el equipo local buscará imponer sus condiciones y dominar el esférico desde el primer minuto de juego.

La posible alineación de Cruz Azul incluye al talentoso Kevin Mier en la portería, resguardado por una sólida línea defensiva liderada por Willer Ditta y Gonzalo Piovi. En el mediocampo, Carlos Rodríguez y José Paradela serán los encargados absolutos de mover los hilos, distribuir el juego y generar constante peligro.

Por su parte, el Guadalajara llega a la capital con la urgencia de sacar un buen resultado como visitante para cerrar cómodamente en casa. Las ausencias de jugadores clave como Roberto Alvarado y Luis Romo obligarán a Milito a mover sus piezas estratégicamente para no ceder terreno ante la presión celeste.

El once titular de Chivas estaría conformado por el arquero Whalley bajo los tres palos, acompañado por José Castillo y Diego Campillo en la zaga defensiva. En el eje del ataque, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda buscarán hacer daño a la portería rival aprovechando su velocidad y contundencia en el área.

Claves tácticas del partido y recomendaciones para disfrutarlo al máximo

El mediocampo será, sin duda alguna, la zona neurálgica donde se defina gran parte de este vibrante encuentro. La intensa batalla por la posesión del balón entre Fernando González por la visita y Agustín Palavecino por los locales será fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en esta apretada eliminatoria.

Además, el factor físico jugará un papel determinante en la recta final del partido. El tremendo desgaste acumulado de los cuartos de final podría pasar factura en los últimos minutos, por lo que los cambios oportunos desde el banquillo serán vitales para mantener la intensidad y asegurar un resultado favorable.

Si no quieres perderte absolutamente ningún detalle de este partidazo, toma nota:

¿Cuándo? Hoy, miércoles 13 de mayo de 2026.

Hoy, miércoles 13 de mayo de 2026. ¿A qué hora? 20:00 horas (tiempo del centro de México).

20:00 horas (tiempo del centro de México). ¿Dónde? En el histórico Estadio Azteca.

En el histórico Estadio Azteca. ¿Qué está en juego? El primer boleto a la final.

La transmisión en vivo y en directo estará a cargo de la señal de TV Azteca (Canal 7) y todas sus plataformas digitales gratuitas. Si piensas acudir de manera presencial al encuentro, te recomendamos salir de casa con mucha anticipación, ya que las vialidades aledañas al estadio presentarán cierres viales por el fuerte operativo de seguridad implementado para este magno evento deportivo.

Prepara tu botana favorita, reúne a tus amigos y ponte la camiseta de tu equipo con mucho orgullo. Esta semifinal de ida promete ser un espectáculo futbolístico inolvidable que quedará grabado para siempre en la historia de la Liga MX y en la memoria colectiva de todos los verdaderos aficionados.

CT