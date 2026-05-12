Chivas confirma boletos agotados en el Estadio Jalisco para enfrentar a Cruz Azul

El Guadalajara ha vuelto a demostrar por qué es considerado el equipo con la convocatoria más poderosa de México. A través de sus canales oficiales, el Club Guadalajara confirmó el “sold out” para el duelo de vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 , en el que se enfrentará a Cruz Azul. La noticia ha desatado una euforia total, no solo por la instancia del torneo, sino también por el escenario: el Estadio Jalisco.

“¡LO HICIMOS OTRA VEZ! ¡SOLD OUT! En el estadio que quieran, las Chivas llenan y juegan de local”, presumió el club en sus redes sociales. Este anuncio llegó apenas horas después de que se liberara el boletaje, confirmando que la nación rojiblanca agotó las más de 55 mil localidades del Coloso de la Calzada Independencia. El regreso del Rebaño Sagrado a su antigua casa para un partido de esta relevancia ha transformado la ciudad en un hervidero de pasión.

La decisión de jugar en el Jalisco, motivada por compromisos comerciales y eventos previamente programados en el Estadio Akron, lejos de representar un inconveniente, se ha convertido en un fenómeno nostálgico y estratégico. En redes sociales, los “Chivahermanos” han viralizado el lema “El Jalisco es nuestra casa”, recordando las épocas de gloria del “Campeonísimo” y las liguillas vibrantes de las décadas de los 90 y 2000.

La preventa para abonados (Chivabonados) se agotó en cuestión de minutos y la venta general apenas duró un suspiro , dejando a miles de aficionados en lista de espera y disparando los precios en el mercado de reventa, tanto legal como ilegal. Se espera un operativo de seguridad masivo para el próximo sábado, ya que la combinación de una semifinal ante un rival de jerarquía como Cruz Azul y el regreso al inmueble de la colonia Independencia garantiza un ambiente volcánico.

Con el boletaje agotado, la directiva y el cuerpo técnico esperan que la presión del Jalisco juegue a su favor para sellar el pase a la Gran Final. El próximo sábado, el futbol mexicano se detendrá para ver si Chivas puede hacer valer su localía administrativa en un estadio que, por historia y derecho propio, siempre será rojiblanco.

¡LO HICIMOS OTRA VEZ! �� ¡SOLD OUT!



En el estadio que quieran, las Chivas llenan y juegan de local. Otro reto superado con nuestros ChivaHermanos y @boletomovil ��⚪️



�� EL JALISCO VA A SER UNA LOCURA ����️ pic.twitter.com/nBZCVe8pSH— CHIVAS (@Chivas) May 13, 2026

SV