Astros de Jalisco refuerzan su liderato en Cibacopa 2026

Los Astros de Jalisco dieron un nuevo golpe de autoridad dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Básquetbol Cibacopa, luego de imponerse con claridad por marcador de 103-93 a los Frayles de Guasave en el primer juego de la serie disputado en la Arena Astros. La quinteta jalisciense mostró superioridad desde los primeros minutos y dominó prácticamente de principio a fin para sumar otra victoria.

El conjunto dirigido por Iván Déniz salió decidido a marcar territorio en casa y desde el primer cuarto dejó en claro por qué se mantiene en la cima del circuito. Con intensidad defensiva, transiciones rápidas y una ofensiva sumamente efectiva, Astros tomó el control del encuentro y cerró el primer parcial con ventaja de 31-20, una diferencia de once unidades que terminó siendo clave en el desarrollo del compromiso.

Para el segundo y tercer cuarto, Frayles intentó reaccionar. Los visitantes ajustaron en defensa y consiguieron frenar parcialmente el ataque local, lo que les permitió recortar la desventaja en algunos momentos del partido. Sin embargo, cada intento de acercamiento fue respondido por unos Astros serenos, pacientes y con recursos suficientes para mantener siempre el control del marcador.

Aunque Octavio Brito fue el hombre más productivo de Guasave al terminar con 21 puntos, su actuación no bastó para meter de lleno a su equipo en la pelea. Los Frayles tuvieron lapsos positivos, pero nunca lograron poner verdadera presión sobre la quinteta jalisciense, que supo administrar la ventaja construida en el inicio.

Del lado local, Jaron Michael Martin fue una de las figuras más destacadas al comandar la ofensiva con 19 unidades. Su aporte llegó en momentos importantes, especialmente cuando Guasave intentaba acercarse en el marcador.

En el último periodo, Frayles logró anotar más puntos que su rival e intentó cerrar con dignidad el encuentro, pero la diferencia acumulada en los tres primeros episodios resultó imposible de remontar. Jalisco no perdió la calma, manejó el reloj y selló una victoria convincente ante su afición.

Iván Déniz ha conformado un equipo dominante. CORTESÍA/Astros de Jalisco

Astros, líderes absolutos del circuito

Con este resultado, los Astros de Jalisco se mantienen como líderes absolutos de la temporada 2026 del Cibacopa con un impresionante registro de 33 victorias y apenas dos derrotas, números que confirman su consistencia y candidatura al campeonato.

El conjunto tapatío luce como el rival a vencer para cualquier franquicia del circuito y destaca por su poder ofensivo. Astros ocupa actualmente la segunda posición en el rubro de promedio de puntos anotados por partido con 97.6 unidades, sólo por detrás de los propios Frayles de Guasave, que encabezan ese departamento con 98.3.

Standing Cibacopa 2026

Astros de Jalisco | 33-2

Frayles de Guasave | 22-15

Halcones de Obregón | 21-16

Ángeles CDMX | 20-18

Rayos de Hermosillo | 17-22

Caballeros de Culiacán | 17-21

Zonkeys de Tijuana | 17-20

Toros Laguna | 16-21

Ostioneros de Guaymas | 16-21

Pioneros de Los Mochis | 17-19

Venados de Mazatlán | 8-29

*Números al cierre de la edición