Dónde ver EN VIVO Lazio vs Inter de Milán por la final de la Coppa de Italia

A poco más de una semana de conquistar el scudetto de la Serie A, el Inter de Milán buscará este miércoles coronar la temporada cuando enfrente a la Lazio en la final de la Coppa Italia.

El Inter no gana liga y copa desde 2010, cuando, bajo el mando de José Mourinho, también conquistó la Champions League. De ese equipo arrollador pervive en la institución Cristian Chivu, ahora entrenador de los nerazzurri.

“No hace falta comparar épocas distintas o equipos distintos”, manifestó Chivu. “Los tiempos cambian, el futbol cambia. Tanto el equipo de 2010 como este de 2026 han dado felicidad a los aficionados, y eso es lo que más importa”.

Chivu salvó al Parma del descenso la temporada pasada y llegó al Inter para suplir a Simone Inzaghi. Un doblete confirmaría su calidad y demostraría que la institución no se equivocó al confiar en un entrenador con poca experiencia en la élite, pese a haber quedado eliminados de la Champions League por el sorprendente Bodø/Glimt de Noruega.

Para la Lazio, ganar la Coppa Italia es la única oportunidad de jugar a nivel continental la próxima temporada, ya que el campeón de copa se clasifica automáticamente a la Europa League.

Si gana el Inter —que jugará la Liga de Campeones la próxima temporada—, entonces la plaza para la Europa League se otorgará al equipo que termine sexto en la liga, mientras que el séptimo clasificado irá a la Conference League.

La Lazio es novena, a siete puntos del Atalanta, que ocupa el séptimo puesto, con solo dos partidos de liga por disputar.

Inter y Lazio se enfrentaron en la liga apenas el 3 de mayo en el estadio Olímpico de Roma, el mismo escenario donde se encontrarán hoy, y el marcador final favoreció al Inter por 3-0.

Maurizio Sarri, entrenador de la Lazio, atribuyó la derrota a sus propios errores y al nerviosismo de sus jugadores, más que a la efectividad del Inter.

“No deberíamos tener miedo; esa actitud es culpa nuestra y no se debe a los méritos del Inter. La final será un partido distinto y está claro que no queremos tener este enfoque; también está claro que el Inter es técnicamente superior”.

El Inter ganó la Serie A el 3 de mayo. X/Inter_es

Dónde y cuándo ver en vivo Lazio vs Inter de Milán

Fecha: Miércoles 13 de mayo

Horario: 13:00 horas

Canal: FOX One

Alineaciones probables para Lazio vs Inter de Milán

Lazio: Edoardo Motta; Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini; Toma Basic, Nicolo Rovella, Fisayo Dele-Bashiru; Matteo Cancellieri, Tijanni Noslin y Pedro.

DT: Maurizio Sarri.

Inter de Milán: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Federico Dimarco; Petar Sucic, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan; Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

DT: Cristian Chivu.

