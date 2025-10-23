Los Vikings visitarán a los Chargers en un enfrentamiento entre dos conjuntos urgidos de reencontrarse con su mejor versión. La Semana 8 de la NFL 2025 arranca con este duelo de Jueves por la Noche, donde ambos equipos llegan necesitados de estabilidad tras ver cómo sus aspiraciones iniciales se diluían con el paso de las jornadas.

Los Vikings arriban al SoFi Stadium con su identidad ofensiva aún en construcción. Aunque la defensa, comandada por el coordinador Brian Flores, ha mostrado momentos sólidos, la falta de consistencia se ha acentuado ante un ataque que no logra carburar. En el otro lado, los Bolts han visto frenado su impulso pese a un inicio alentador bajo la dirección de Jim Harbaugh.

Históricamente, ambos equipos se han enfrentado 15 veces, con ligera ventaja para Minnesota (ocho victorias por siete de los angelinos). El encuentro promete ser un pulso entre la presión defensiva de los Vikings sobre Justin Herbert y la capacidad del mariscal para conectar con sus receptores, en especial con el ascendente Gadsden. Del otro lado, la ofensiva de Minnesota (con un Carson Wentz irregular) medirá fuerzas ante una defensa de los Chargers que concede demasiadas yardas, pero que podría aprovechar los errores del quarterback rival.

En un contexto donde la redención es el tema dominante, Vikings y Chargers buscarán un triunfo que les devuelva confianza y los mantenga con vida en una temporada que amenaza con escapárseles de las manos.

CT