Mazatlán vs América será el segundo partido de este viernes dentro de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025, un encuentro destacado para ambos conjuntos en la recta final de la fase regular. Si no quieres perderte ningún detalle de este enfrentamiento, te compartimos en esta nota el horario en que se jugará y en qué canales podrás ver la transmisión EN VIVO.

Cómo llegan Mazatlán vs América a la Jornada 15 de la Liga MX

En un torneo de regular a malo dentro de la Liga MX, Mazatlán apenas ha tenido lo suficiente para acumular 12 puntos, luego de ganar solo dos juegos, empatar 6 y perder 6 más; su situación tiene a los dirigidos por el uruguayo Robert Dante Siboldi en la posición 15 de la Tabla General, y lo único a lo que aspiran en medio de este panorama es a cerrar con dignidad.

El rival será nada menos que el América, por lo que el partido se antoja complicado para los sinaloenses. Pese a la irregularidad que ha tenido en este certamen, los de André Jardine son sublíderes generales, con 30 puntos, y acumulan 9 victorias, por 3 empates y apenas dos derrotas. Su meta es quitarle la cima de la clasificación a Toluca, que tiene 2 unidades más y mejor diferencia de goles.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs América de la J15 - Liga MX

El duelo de la Jornada 15 tendrá lugar este viernes 24 de octubre en el Estadio El Encanto, en Mazatlán, Sinaloa, con inicio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá verse por televisión abierta y por streaming, y también los seguidores podrán mantenerse al tanto de los resultados en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 24 de octubre, 21:00 horas

Viernes 24 de octubre, 21:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: Azteca 7, FOX One, Caliente TV

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

