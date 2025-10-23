Chivas pierde ante Querétaro y esta es su posición en la tabla general

El pasado martes 22 de octubre, Chivas se enfrentó en calidad de visitante contra los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio La Corregidora para celebrar el partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. A pesar de las oportunidades generadas por los rojiblancos en el terreno rival, no lograron contar ni una sola diana y ese resultado fue reflejado en la tabla general de posiciones.

A tan solo un minuto de haber iniciado el enfrentamiento en el Estadio La Corregidora, el equipo local anotó el primer gol del partido y desde ese momento los dirigidos por el argentino Gabriel Milito tomaron iniciativa y se apoderaron del esférico en varias ocasiones. Sin embargo, sus esfuerzos, que generaron múltiples ocasiones de peligro para Querétaro, no lograron concretarse pese a intentarlo hasta el cansancio.

Chivas en la tabla general

Previo al partido, Chivas de Guadalajara se posicionaba en el octavo puesto de la tabla general con 20 puntos, pero en los últimos 2 días otros equipos de la Liga MX también tuvieron actividad, por lo que el orden en esta lista se vio modificado después de la Fecha 14.

Este jueves, previo al enfrentamiento del sábado contra Atlas, Chivas llega al duelo como local en el Estadio AKRON con los mismos 20 puntos y manteniéndose en la octava posición. Ahora sobre los rojiblancos se encuentra Pachuca, con 21 puntos, y por debajo FC Juárez, con 19 unidades.

Chivas logró conservar el octavo puesto tras jugar la Fecha 14 del Apertura 2025. ESPECIAL / Liga MX

Este sábado, en punto de las 19:00 horas, Chivas recibirá a los Zorros del Atlas en casa para disputar el partido correspondiente a la Jornada 15 del actual torneo. Los Zorros suman a penas 16 unidades y se encuentran en el peldaño 11 de la tabla, por lo que deberán aprovechar los últimos 3 duelos que les quedan pendientes para colarse entre los equipos del Play In.

Te recomendamos: FCE regalará libros a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

FF