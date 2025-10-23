Jueves, 23 de Octubre 2025

Daniel Suárez es el nuevo piloto de Spire Motorsports

A partir del próximo año, el piloto regiomontano se subirá al auto número “7”, sustituyendo a Justin Haley

Por: El Universal

El regiomontano se suma a la lista de connacionales que compiten en los grandes circuitos de este deporte. AP

La participación de pilotos mexicanos en las máximas del automovilismo está garantizada. Daniel Suárez anunció el nuevo equipo con el que competirá en Nascar Series Cup a partir de 2026: Spire Motorsports.

Previo al Chicago Street Race de julio pasado, el piloto regiomontano había anunciado que pondría fin a su relación con Trackhouse Racing, por lo que de inmediato puso manos a la obra para conseguir otro asiento.

Sin embargo, pese a que no había claridad en su futuro, en una charla que tuvo con semanas atrás descartó toda posibilidad de quedar fuera de la Nascar y lo confirmó.

A partir del próximo año Daniel Suárez se subirá al auto número “7” de Spire Motorsports, sustituyendo a Justin Haley, quien no tuvo buenos resultados detrás del volante. El regio compartirá equipo con Michael Mcdowell y Carson Hocevar.

Cabe destacar que Spire Motorsports pertenece a TWG Global, empresa muy metida en los deportes y que curiosamente también es propietaria de Cadillac F1 Team, escudería donde recién llegó Checo Pérez y también debutará en 2026.

