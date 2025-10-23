Inter Miami revela si Lionel Messi se va o se queda

En medio de la incertidumbre, el Inter Miami reveló este jueves 23 de octubre si Lionel Messi se va o se queda.

"Está en casa". Así anunció el equipo la esperada renovación de contrato del argentino con el equipo estadounidense hasta 2028.

El astro argentino, de 38 años, estrenará el nuevo estadio del ambicioso club de David Beckham y los hermanos Mas y seguirá escribiendo la historia en Miami, un lugar en el que se siente en "casa".

Tras meses de especulaciones y rumores, el Inter Miami publicó este día el anuncio oficial del nuevo vínculo, antes del arranque del camino del club en los playoffs.

Un "He's Home" en la cuenta oficial de X, apareció acompañado por un video de 64 segundos en el que se ve a Messi, vestido con traje azul oscuro mientras firma el nuevo vínculo en el centro del que será el Freedom Park, el nuevo estadio del club de Florida en la zona del aeropuerto de Miami.

Messi fichó por el Inter Miami en 2023 y revolucionó no solo a su club, sino a la MLS en general, que desde entonces ha visto multiplicarse sus números de seguimiento.

El sudamericano llegaba al Inter Miami como campeón del mundo con la selección argentina y ya sin nada que demostrar, pero ha encarado el nuevo proyecto con máximo compromiso y hambriento de más éxitos.

Comparte el vestuario con excompañeros y amigos del Barcelona como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, además de un Rodrigo De Paul con el que fue campeón del mundo con Argentina.

En dos meses, entregó al Inter Miami el primer título de su historia, la Leagues Cup de 2023. El año pasado, en su primera temporada completa en la MLS, se llevó el MVP al jugador más valioso y ganó el Supporters' Shield al mejor equipo de la etapa regular del curso.

En esta campaña ha seguido luciendo un nivel estelar. Fue máximo artillero de la MLS con 29 goles, a los que agregó 19 asistencias. Su equipo accedió a los playoffs como tercer clasificado en la Conferencia Este de la MLS.

Es el líder incuestionable en venta de camisetas, llena estadios en cada partido y dispara la presencia de la liga en redes sociales.

La liga anunció este jueves números de récord en redes sociales. La temporada regular de la MLS 2025 generó las impresiones totales más altas registradas en las cuentas sociales de la liga y de los clubes, con un aumento del 17% año tras año.

En los estadios de la liga ha habido un promedio de 21 mil 988 aficionados por partido, lo que supuso la segunda mejor marca en la historia de la MLS. En total, 11.2 millones de aficionados siguieron los partidos de la MLS en persona, con un aumento de un 12% desde 2022.

La historia de Messi en Miami va a seguir, al menos hasta 2028. La renovación, esperada durante meses, se hizo oficial este jueves. Messi sigue en casa.

