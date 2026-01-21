Este fin de semana se llevarán a cabo las finales de conferencia de la NFL, con los dos últimos partidos antes de conocer a los equipos que jugarán el Super Bowl LX (2026) en el estadio Levi's de San Francisco, California. Para beneplácito de los amantes del futbol americano, como sucedió durante todos los playoffs, los partidos serán transmitidos por televisión abierta EN VIVO.

En el primer juego, los New England Patriots se enfrentarán a los Denver Broncos en el Empower Field at Mile High, en un partido donde Drake Maye, candidato a ganar el premio al Jugador Más Valioso, enfrentará al mariscal de campo suplente Jarrett Stidham, quien tomará el lugar de Bo Nix tras fracturarse el tobillo en el juego divisional contra los Buffalo Bills.

Este será el regreso de los Pats al juego de campeonato de la AFC por primera vez desde 2019, cuando Tom Brady venció a Patrick Mahomes. La última vez que Broncos jugó esta instancia fue hace 10 años, justamente contra Nueva Inglaterra, y no solo ganaron, terminaron por conquistar el Super Bowl que de igual manera se jugó en el hogar de los 49ers de San Francisco.

Más tarde, Los Angeles Rams visitarán el ruidoso Lumen Field de Seattle para tratar de vencer a unos imparables Seahawks, que vienen de destruir a los 49ers en la ronda divisional. Esta será la quinta vez que los locales jueguen por el título de la NFC, mientras que los Rams ya han estado en este escenario 11 veces y esta es la segunda en los últimos seis años.

Dónde ver EN VIVO las finales de Conferencia de la NFL

Ambos partidos se jugarán el domingo 25 de enero, pero con horas de diferencia.

New England Patriots vs Denver Broncos

Hora: 14:00 horas

14:00 horas Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+

Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks

Hora: 17:30 horas

17:30 horas Transmisión: Canal 5 y FOX Sports

