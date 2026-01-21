La Selección de México inicia su ronda de ensayos rumbo al Mundial de 2026 con un partido amistoso ante Panamá, juego que servirá para evaluar a jugadores y para afinar detalles en posiciones aun sin dueño fijo. El duelo se disputará este jueves 22 de enero y será el arranque de dos compromisos de preparación para el Tricolor.

El equipo dirigido por Javier Aguirre afronta este encuentro, el primero del año, con una base de futbolistas de la Liga MX y un solo elemento proveniente de la MLS. De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), entre el 60 y 70% del plantel pertenece al torneo local, por lo que estos partidos sirven para medir el nivel interno del futbol mexicano de cara a la Copa del Mundo de la que nuestro país, junto con Estados Unidos y Canadá, será sede en el verano de este año.

Entre los 27 jugadores convocados destacan nombres como Luis Malagón, Jesús Gallardo, Erik Lira y Roberto Alvarado, quienes se perfilan como opciones reales para integrar el plantel del Mundial 2026. El único futbolista que juega fuera de la Liga MX es Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders de la MLS.

Para "El Vasco" Aguirre, este partido ante Panamá y el siguiente frente a Bolivia permitirán observar a nuevos elementos, especialmente en zonas donde no hay una elección definitiva.

Del lado de Panamá, el conjunto canalero llega tras empatar 1-1 con Bolivia como parte de su preparación. Aunque el técnico Thomas Christiansen se ausentó de un entrenamiento por molestias estomacales, se espera que esté presente en el banquillo frente al Tri. Panamá también utiliza estos encuentros como una oportunidad abierta para que sus jugadores compitan por un lugar en futuras convocatorias, sin puestos asegurados.

El amistoso México vs Panamá representa un paso más en el camino rumbo al Mundial de 2026, donde cada minuto en la cancha cuenta para definir la lista final.

El encuentro se jugará este jueves 22 de enero a las 19:10 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital de Panamá.

Dónde ver EN VIVO el partido México vs Panamá

Fecha y horario: Jueves 22 de enero, 19:10 horas

Jueves 22 de enero, 19:10 horas Sede: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panamá, Panamá

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panamá, Panamá Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca Deportes Network y Azteca 7

Alineaciones probables

Panamá: JD Gunn; Jorge Gutiérrez, Jorge Rivera, Abdul Kinigth, Omar Córdoba; Ariel Arroyo, Orman Davis, Ricardo Phillips Jr., José Murillo, Khaiser Lenis; Kadir Barría. DT: Thomas Christiansen.

JD Gunn; Jorge Gutiérrez, Jorge Rivera, Abdul Kinigth, Omar Córdoba; Ariel Arroyo, Orman Davis, Ricardo Phillips Jr., José Murillo, Khaiser Lenis; Kadir Barría. DT: Thomas Christiansen. México: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Bryan González; Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Diego Lainez; Armando González. DT: Javier Aguirre

*Con información de AP y EFE

