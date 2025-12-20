En una noche gélida de sábado que quedará grabada en la memoria de la "Ciudad de los Vientos", los Bears de Chicago (11-4) dieron un paso de gigante hacia el título de la División Norte de la Conferencia Nacional al derrotar 22-16 a los Packers de Green Bay (9-5-1) en tiempo extra. El encuentro no solo cumplió con las expectativas de una rivalidad histórica, sino que entregó un guion digno de Hollywood con lesiones de estrellas, errores inverosímiles y una redención heroica en el Soldier Field.

El partido comenzó con una tensión palpable, pero el rumbo del encuentro cambió drásticamente en la primera mitad. El mariscal de campo de Green Bay, Jordan Love, quien venía arrastrando molestias, tuvo que abandonar el emparrillado tras un fuerte impacto que agravó su condición. La salida de Love dejó un vacío de liderazgo que el suplente Malik Willis intentó llenar con gallardía.

A pesar de la ausencia de su estrella, los Packers lograron establecer una ventaja de 13-3 hacia el tercer cuarto, gracias a una conexión profunda de 33 yardas entre Willis y Romeo Doubs. Parecía que la defensiva de Green Bay, que contuvo a Caleb Williams durante gran parte de la noche, silenciaría a la fanaticada local.

La remontada de Chicago comenzó en el último cuarto, impulsada por la energía del novato Caleb Williams y el juego terrestre de Kyle Monangai. Sin embargo, el clímax del tiempo regular llegó en los instantes finales. Tras un touchdown de Chicago que empató el juego 16-16, los Bears ejecutaron una patada corta de puro trámite defensivo para intentar una última posición.

Fue entonces cuando ocurrió lo impensado: Romeo Doubs, quien había sido el héroe momentáneo con su anotación, cometió un error catastrófico en el fildeo. El ovoide rebotó en sus manos y, tras una melé frenética, Chicago recuperó la posesión en territorio de Green Bay. Aunque los Bears no lograron anotar en los segundos restantes debido a la presión defensiva, el error de Doubs le arrebató a los Packers la oportunidad de organizar una serie para un gol de campo ganador, forzando así el tiempo extra.

Con el Soldier Field rugiendo como en sus mejores épocas, Chicago recibió el balón en la prórroga. Tras un intercambio de balones donde Green Bay entregó el ovoide por un fumble tras un mal centro a Willis, la mesa quedó servida para el capitán de la ofensiva aérea.

Caleb Williams, mostrando una madurez impropia de su juventud, leyó perfectamente la cobertura de la secundaria de Green Bay. En una jugada de post-route, encontró a TJ Moore para un pase de 46 yardas. Moore rompió un tacleo de Keisean Nixon y se zambulló en las diagonales, desatando la locura colectiva en las gradas. El marcador final de 22-16 no solo selló la victoria, sino que puso a Chicago con un pie y medio en la cima definitiva del Norte.

Con este resultado, los Bears mejoran a 11-4, consolidándose como los líderes divisionales y desplazando a los Packers al segundo puesto con 9-5-1. Chicago ahora tiene en sus manos la posibilidad de asegurar el descanso en la primera ronda si mantiene este ritmo en las últimas dos semanas.

Por su parte, los Packers regresan a Wisconsin con más preguntas que respuestas. La gravedad de la lesión de Jordan Love determinará sus aspiraciones en la postemporada.

