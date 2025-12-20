Kylian Mbappé, delantero francés, alcanzó uno de los registros históricos de su gran referente, el portugués Cristiano Ronaldo: el récord de goles en un año natural. Aquel joven que en 2012 se fotografiaba con su ídolo durante una visita a la Ciudad Deportiva de Valdebebas hoy viste la camiseta del mismo club para seguir su legado, igualar sus cifras y marcar su propio camino.

Mbappé llegó a los 59 goles que Cristiano firmó en 2013. El luso lo consiguió en 50 partidos, mientras que el atacante francés necesitó 58 encuentros para alcanzar esa marca. La persecución fue constante y quedó reflejada incluso en su presencia como titular y en los 90 minutos disputados frente al Talavera, de la tercera división española, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, donde anotó dos tantos decisivos para avanzar de ronda (2-3).

Con el Sevilla como último obstáculo, Mbappé lo intentó de todas las formas posibles. Estuvo muy participativo, aunque falto de puntería, llegando incluso a mostrar cierta ansiedad por lograr el gol que lo igualara con Cristiano. Probó hasta en siete ocasiones antes de acertar, con un remate al travesaño al minuto 57 como la opción más clara hasta entonces.

Sus compañeros insistieron en buscarlo y él reclamó el balón de manera permanente. Arda Güler, su socio más productivo esta temporada con siete asistencias para el francés, trató de habilitarlo incluso cuando no era la mejor alternativa. Aunque Mbappé declaró al final que lo prioritario era la victoria, su frustración quedó patente tras no recibir un pase de Jude Bellingham en la primera parte.

El gol se le negó en los minutos 17, 18, 48, 51 —en dos ocasiones—, 55 y 57, hasta que finalmente, al 86, llegó el momento esperado. Rodrygo provocó un penalti que Mbappé convirtió para sellar su tanto número 59, celebrándolo en el Santiago Bernabéu con el emblemático “siu” de Cristiano Ronaldo.

Incluso estuvo cerca de superarlo. Un penalti señalado a favor del Real Madrid en el minuto 89 fue anulado tras la revisión del VAR, y en el 94 otra posible infracción sobre Rodrygo terminó fuera del área, con un disparo posterior de Mbappé que se marchó alto. En la última jugada, con el Sevilla volcado al ataque, el francés encontró espacio para encarar solo al portero, pero Rodrygo no lo vio y optó por un pase atrás.

Así, Mbappé rozó quedarse en solitario con el récord el mismo día en que cumplió 27 años, este sábado 20 de diciembre. Desde su llegada al Real Madrid suma 73 goles y 10 asistencias en 83 partidos, lo que equivale a una participación directa en un gol por encuentro.

SV