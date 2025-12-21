Domingo, 21 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 21 de diciembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol este domingo 21 de diciembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 21 de diciembre de 2025 - LaLiga EN VIVO

  • Girona vs Atlético de Madrid | 07:00 horas | SKY Sports |
  • Villarreal vs FC Barcelona | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Elche vs Rayo Vallecano | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Real Betis vs Getafe | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 21 de diciembre de 2025 - Premier League EN VIVO

  • Aston Villa vs Manchester United | 10:30 horas | FOX One |

Partidos hoy domingo 21 de diciembre de 2025 - Serie A EN VIVO

  • Cagliari vs Pisa Sporting Club | 05:30 horas | Disney+ Premium, ESPN |
  • Sassuolo vs Torino | 08:00 horas | Disney+ Premium, ESPN |
  • Fiorentina vs Udinese | 11:00 horas | Disney+ Premium, ESPN |
  • Genoa vs Atalanta | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy domingo 21 de diciembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

  • Mainz 05 vs St. Pauli | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Heidenheim vs FC Bayern | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 21 de diciembre de 2025 - Copa de Francia EN VIVO

  • Auxerre vs AS Monaco | 07:45 horas | TVC Deportes |
  • US Concarneau vs Nantes | 07:45 horas | Megasports |
  • Strasbourg Alsace vs USL Dunkerque | 07:45 horas | TVC Deportes 2 |
  • Rennes vs Les Sables Vendée Foot | 10:30 horas | TVC Deportes |
  • Olympique Lyonnais vs Saint-Cyr Collonges | 14:00 horas | TVC Deportes |

Partidos hoy domingo 21 de diciembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • Utrecht vs PSV Eindhoven | 05:15 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Feyenoord vs Twente | 07:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Fortuna Sittard vs AZ Alkmaar | 09:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

