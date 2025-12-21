El pasado 20 de diciembre, Tigres UANL despidió de sus filas a Javier Aquino , quien se desarrolló como defensa y también como centrocampista con el club universitario del norte de México. Ante esto, el número 20 dirigió unas palabras para sus seguidores y fanáticos en redes sociales y no pudo contener el llanto en esta despedida, en la que declaró el verdadero motivo de su salida .

Aquino, primeramente, agradeció a Tigres UANL por abrirle las puertas en el fichaje de 2015 y que, desde entonces, fue bien recibido y reconocido en las instalaciones de los universitarios. Se convirtió en una leyenda con los cinco títulos de Liga MX junto con su equipo; sin embargo, pareciera que ninguno de sus logros fue suficiente para ser debidamente valorado de cara al Torneo Clausura 2026, en el que ya no participará.

" Una redacción salarial que a ningún jugador que juega 48 partidos de 50 le ofrecerían en ningún club. No es un reproche, pero tampoco es normal. No acepto que me hayan quitado el derecho de despedirme de buena forma de la gente, al menos darles un mensaje a mis compañeros y decirles cuanto los quiero ", dijo el que portó la casaca 20 en Tigres.

“Las formas”, el verdadero motivo de su salida

Todo parece indicar, según se puede apreciar en el video, que el club le recortó el sueldo a Javier Aquino luego del fracaso ante los Diablos Rojos del Toluca en la Final del Apertura 2025. Esta situación, sin embargo, no habría hecho replantearse su lugar en Tigres, sino las formas en las que esta decisión se concretó en el club deportivo.

" Simplemente eso, las formas cuentan y cuentan mucho. Me voy hoy. Estoy con la capacidad de decirle que el día de la Final contra Toluca fue mi último día en el club, mi último baile. Me hubiera gustado disfrutarlo de diferente forma ", dijo.

Javier Aquino habló de su salida de Tigres UANL

El surgido de Cruz Azul enfatizó que la directiva le informó que ya no contaban con él para el siguiente Clausura 2026 de la Liga MX.

" Soy una persona que le gusta pelear por sus derechos, si las personas que manejan al club o los que están al frente en este momento no quieren que esté ahí, tampoco voy a estar. Yo no estoy en el lugar donde no me quieren ", agregó.

