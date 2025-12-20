Charros de Jalisco se quedan con la serie ante Tucson

Los Charros de Jalisco confirmaron su buen momento al imponerse por una pizarra de 7-3 ante Tucson Baseball en el segundo juego disputado como visitantes en su propia casa, resultado con el que aseguraron la serie y extendieron su racha ganadora a cinco juegos consecutivos.

El estadio Panamericano volvió a representar la localía para el cuadro de Arizona, no obstante, el triunfo se les negó ante la ofensiva letal que presentó la novena albiazul. Liderados por un Julián Ornelas que se mostró preciso al bat al conseguir un grand slam que fue determinante en la primera entrada, los Charros reafirmaron el paso sólido que están teniendo rumbo a la recta final del rol regular.

En los primeros cuatro turnos de la tarde, Jalisco superó fácilmente los lanzamientos de Raúl Carrillo. Billy Hamilton, Bligh Madris y Michael Wielansky conectaron sencillos para poder embasarse. Con la casa llena, se presentó el “Bandido” para sacar la pelota del parque y sumar su octavo jonrón de la campaña.

Desde el montículo, Ronald Medrano lució con su brazo al trabajar durante cinco entradas y dos tercios porque, pese a que toleró una carrera en la parte baja del cuarto inning, pudo adjudicarse la victoria al conceder siete imparables, dos pasaportes y abanicar a dos rivales.

Del lado contrario, aunque Carrillo vio vulnerada su serpentina muy temprano en el encuentro y también fue víctima de Madris con un sencillo productor en el cuarto rollo, pudo reivindicarse y completó siete capítulos en los que repartió cinco chocolates para contener a los caporales.

Sin embargo, Tucson vio frustrada su misión de ya no seguir recibiendo rayitas en contra cuando Christian Edwards se subió a la loma para el último episodio. Luis Martínez se aprovechó de sus lanzamientos titubeantes para robarse home y, posteriormente, Ornelas sacó un roletazo de out que le sirvió a Hamilton para llegar a tierra prometida.

Jalisco llamó a Isaac Jiménez al montículo para darle el cierre final. El trabajo no fue sencillo para el de Oaxaca, ya que Samar Leyva conectó un cuadrangular que trajo consigo una anotación extra, pero esto no fue suficiente para arrebatarle la superioridad a los visitantes.

Este domingo 21 de diciembre, Charros podría conseguir su segunda barrida de forma consecutiva en caso de vencer a Tucson en el tercer compromiso que dará inicio a las 17:00 horas.

SV