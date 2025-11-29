Kyle Monangai corrió para 130 yardas y un touchdown, D’Andre Swift añadió 125 yardas por la misma vía y otra anotación, y los Bears de Chicago terminaron con 281 yardas por tierra para ganar su quinto partido consecutivo al superar 24-15 a los tambaleantes Eagles de Filadelfia.

Liderados por el entrenador novato Ben Johnson, los sorprendentes Bears (9-3) están solos en el primer lugar del Norte de la Conferencia Nacional de cara a un enfrentamiento el 7 de diciembre en Green Bay.

La temporada pasada, la derrota de los Bears en el Día de Acción de Gracias en Detroit llevó al despido del entrenador Matt Eberflus y fue su sexto revés consecutivo de lo que se convirtió en una racha de 10 descalabros. Un año después, los Bears dominaron la línea defensiva de Filadelfia para una victoria relativamente fácil.

Los Eagles (8-4) aparentemente tenían la NFC Este asegurada hace dos semanas, solo para sufrir derrotas consecutivas que los hacen parecer poco como un contendiente al Super Bowl. Los frustrados fanáticos de Filadelfia pasaron el juego abucheando y pidiendo que el equipo despidiera al coordinador ofensivo Kevin Patullo.

La temporada de los Eagles ha dado tal giro que incluso el querido “tush push” los condenó en este partido.

Con los Eagles perdiendo 10-9 al final del tercer cuarto, Jalen Hurts perdió el balón en esa jugada en lo profundo del territorio de Chicago y los Bears lo recuperaron.

Chicago, que tiene un talento para ganar partidos por un margen estrecho, convirtieron el balón perdido en la jugada del día. Monangai realizó una carrera de 31 yardas en la primera jugada y después anotó el touchdown que puso el marcador 17-9 y prácticamente asegurar la victoria.

