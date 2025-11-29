Charros de Jalisco cae ante Nayarit en su primera visita al Coloso del Pacífico

Los Charros de Jalisco cayeron 2-8 ante Jaguares de Nayarit en el primer juego de la serie celebrada en el Coloso del Pacífico. La novena tapatía inició con la ventaja en el juego, pero en la quinta baja los nayaritas impusieron condiciones al conseguir siete carreras impidiendo que los tapatíos regresaran al juego.

Los Charros de Jalisco tomaron la ventaja en la cuarta entrada alta. Julián Ornelas conectó un elevado que atrapó el campocorto Francisco Acuña, y Jared Serna se embasó por base por bolas. Reynaldo Rodríguez conectó un sencillo que permitió avanzar a Serna, y Arturo Rodríguez añadió otro imparable que produjo la primera carrera de los Charros, dejando el marcador 1-0 a favor de Jalisco.

La reacción de Nayarit llegó de inmediato en la quinta baja, aprovechando errores defensivos y descuidos del pitcheo. Aaron Zavala abrió con un jonrón por el jardín derecho, empatando el marcador. Sencillos consecutivos de Francisco Acuña, Ciro Norzagaray y César Mendoza, sumados a errores defensivos de los Charros, permitieron que los corredores avanzaran sin necesidad de batear hits adicionales.

Carlos Sepúlveda conectó un doble que impulsó la primera carrera del rally, Jacob Rhinesmith agregó otro doble que produjo dos más, y José Manuel Orozco culminó la ofensiva con un jonrón de tres carreras, llevando el marcador a 1-7 a favor de Nayarit. Esta entrada reflejó cómo los errores de Jalisco facilitaron que Nayarit capitalizara cada oportunidad.

En la séptima entrada, los errores continuaron siendo determinantes. Brandon Villarreal conectó un sencillo y Jacob Rhinesmith se embasó por un error, avanzando ambos corredores. Tras un ponche de José Manuel Orozco, Ricardo Valenzuela fue golpeado por un lanzamiento y Aaron Zavala recibió base por bolas, lo que permitió que Villarreal anotara la octava carrera. La entrada cerró con un elevado de Francisco Acuña al jardín derecho, dejando el marcador 1-8.

En la novena entrada alta, los Charros intentaron reaccionar, pero nuevamente los errores jugaron en su contra. Jared Serna y Tirso Ornelas recibieron bases por bolas; Serna avanzó a tercera gracias a un error defensivo y anotó tras un lanzamiento desviado, con Ornelas avanzando a segunda.

Reynaldo Rodríguez fue retirado con un elevado en foul, y Japhet Amador recibió base por bolas como bateador emergente. Daniel Castro conectó un elevado al jardín central y Michael Wielansky cerró la entrada con un rodado a primera, sumando la segunda y última carrera de los Charros y dejando el marcador final 2-8 a favor de Nayarit.

Los Charros buscarán revancha cuando se midan nuevamente ante los Jaguares de Nayarit en el Estadio Coloso del Pacífico, este sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas.

CT