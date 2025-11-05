El entrenador Bill Belichick, que ganó seis veces el Super Bowl con los New England Patriots, y otros cuatro estrategas que conquistaron títulos, están entre los nueve semifinalistas en la categoría de entrenadores para la clase 2026 del Salón de la Fama de la NFL.

Será el primer año de elegibilidad de Belichick después de los cambios de reglas implementados el año pasado que requieren que los entrenadores solo estén fuera de la NFL por una temporada completa antes de ser considerados para el Salón.

Otros semifinalistas para el Salón de la Fama de NFL

Tom Coughlin, Mike Shanahan y George Seifert, que ganaron dos veces el Super Bowl como entrenadores, también avanzaron, junto con otro Mike Holmgren, que fue campeón en una ocasión.

Los otros entrenadores en la contienda son Buddy Parker, quien ganó dos títulos de la NFL con Detroit en la era previa al Super Bowl, Chuck Knox, Dan Reeves y Marty Schottenheimer.

Un comité de expertos reducirá la lista a un finalista. Holmgren obtuvo ese lugar el año pasado, pero no logró pasar en la votación final. El entrenador será agrupado con un contribuyente y tres candidatos senior. Entre uno y tres de esos cinco finalistas ingresarán al Salón basándose en obtener al menos el 80% de los votos del comité completo.

Belichick fue el arquitecto de la dinastía de los New England Patriots en la década de 2000, llevando a la franquicia a seis títulos y tres apariciones más en el Super Bowl durante un período de 18 años de 2001 a 2018. Las 333 victorias de Belichick en la temporada regular y los playoffs con New England y Cleveland son la segunda mayor cantidad después de las 347 de Don Shula.

Belichick también fue uno de los mejores asistentes defensivos antes de tomar las riendas de New England Patriots, ganando dos Super Bowls más como coordinador defensivo de los Giants de Nueva York.

La carrera de Belichick con los Patriots terminó después de la temporada 2023 y ahora entrena a la Universidad de Carolina del Norte.

Belichick, Coughlin, Shanahan y Seifert están entre los 14 entrenadores que han ganado múltiples Super Bowls. Nueve de esos entrenadores ya están en el Salón. Andy Reid es el único que está activo.

Coughlin entrenó durante 20 años a Jacksonville y los Giants de Nueva York. Llevó a los Jaguars al juego por el título de la AFC en su segunda temporada como franquicia y nuevamente en la temporada de 1999. Pero su mayor éxito llegó después de hacerse cargo de los Giants en 2004.

Llevó a la franquicia a un título de Super Bowl en la temporada 2007, cuando Nueva York sorprendió a los invictos Patriots y luego derrotó a Belichick, Tom Brady y New England nuevamente cuatro años después. Coughlin terminó con un récord de 170-150 en la temporada regular.

Seifert ayudó a San Francisco a ganar dos títulos como coordinador defensivo bajo Bill Walsh y luego dos más como entrenador en jefe después de suceder a Walsh en 1989.

Ganó al menos 10 juegos en las ocho temporadas a cargo de los 49 ers. Su récord de 98-30 (.766) sigue siendo el mejor para cualquier entrenador en un solo equipo con al menos 100 partidos, pero no pudo duplicar ese éxito en tres temporadas con Carolina, que terminó con marca de 16-32.

Shanahan fue el coordinador ofensivo bajo Seifert en el equipo campeón de San Francisco en 1994 y luego ganó títulos consecutivos como entrenador en jefe en Denver en 1997 y 1998. Shanahan terminó con un récord de 170-138 con los Raiders, Broncos y Washington y su impacto en el juego sigue siendo fuerte hoy en día a través de sus discípulos, incluido su hijo, Kyle, quien entrena a San Francisco.

Otros cuatro entrenadores en jefe actuales de la NFL trabajaron bajo Shanahan en Washington -Sean McVay, Mike McDaniel, Matt LaFleur y Raheem Morris- y el sistema ofensivo que estrenó en la liga, mezclando la carrera de zona exterior con el juego de pase sigue prevaleciendo en la liga.

Holmgren precedió a Shanahan como coordinador ofensivo en San Francisco y también tuvo un gran impacto en futuros entrenadores con Reid y Jon Gruden ganando Super Bowls después de trabajar bajo Holmgren en Green Bay. Holmgren tuvo un récord de 161-111 para los Packers y Seahawks, ganando el título en 1996. También alcanzó el Super Bowl la temporada siguiente en Green Bay y luego nuevamente en la temporada 2005 en Seattle.

Reeves ganó 201 juegos en su carrera y fue al Super Bowl cuatro veces, perdiendo tres veces con Denver y una vez con Atlanta.

Marty Schottenheimer ganó 205 juegos en una carrera que incluyó etapas en Cleveland, Kansas City, Washington y San Diego.

Knox fue tres veces Entrenador del Año de la NFL y ganó 193 juegos como entrenador en jefe de los Rams de Los Ángeles, Buffalo y Seattle.

