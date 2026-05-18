Matías Almeyda regresa a la Liga MX con Rayados de Monterrey, asegura César Luis Merlo

El periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, aseguró lo que muchos aficionados esperan: Matías Almeyda ya sería el nuevo director técnico de Rayados de Monterrey.

Las negociaciones, dice Merlo, que se mantuvieron bajo total hermetismo durante los últimos días, finalmente habrían llegado a buen puerto. El estratega argentino ya habría estampado su firma en un contrato que lo vincula a la institución regiomontana por los próximos dos años.

Este movimiento marca el regreso del "Pelado" a la Liga MX, un entorno que conoce a la perfección tras su exitoso paso por Chivas. Su llegada se da en un momento crítico para el equipo regiomontano, que busca recuperar el protagonismo perdido.

Según Merlo, la directiva albiazul, encabezada por Dennis Te Kloese y Walter Erviti, viajó directamente a Madrid para reunirse de forma presencial con el entrenador y su representante, Santiago Hirsig. En esta cita europea se definieron los detalles del proyecto deportivo.

X / @CLMerlo

¿Por qué Rayados eligió a Matías Almeyda?

La reciente salida de Nicolás Sánchez dejó un vacío importante en el banquillo regiomontano. La urgencia de encontrar un líder con experiencia y carácter ganador llevó a la directiva de Monterrey a reactivar su interés por Almeyda.

No es la primera vez que Rayados de Monterrey busca al técnico sudamericano. En 2019 y 2025 hubo acercamientos formales, pero las circunstancias no permitieron concretar el fichaje. Hoy, el panorama es completamente distinto.

Luego de ser despedido del Sevilla, tras una etapa marcada por malos resultados que dejaron al equipo a solo tres puntos de la zona de descenso a falta de nueve jornadas en La Liga de España, el camino de Matías Almeyda quedó libre para su retorno a México. La propuesta económica y la estructura deportiva que le ofrecieron en Monterrey fueron factores clave para convencer al técnico argentino de tomar un nuevo rumbo en su carrera.

El impacto de su regreso para la Liga MX y la afición

Desde su salida de Chivas en 2018, el nombre de Matías Almeyda siempre sonó en cada mercado de fichajes. Su capacidad para gestionar vestuarios complejos y potenciar el talento joven lo convirtieron en el objeto de deseo de varios clubes.

Para los seguidores de Rayados de Monterrey, esta contratación representa una inyección de ilusión. El equipo necesita una identidad clara en la cancha, algo que el argentino sabe construir desde el primer día de entrenamientos.

La exigencia en la capital de Nuevo León es máxima. La afición regiomontana no perdona los fracasos y exige resultados inmediatos, un reto mayúsculo que el estratega sudamericano asume con total responsabilidad y compromiso.

El debut del nuevo estratega estaría a la vuelta de la esquina. La pretemporada será fundamental para que los jugadores asimilen su intensa idea futbolística, basada en la presión alta y el dinamismo constante.

Además, el aspecto físico será una prioridad. Los equipos de Almeyda se caracterizan por correr los 90 minutos, por lo que el acondicionamiento durante las próximas semanas dictará el ritmo del equipo en el torneo.

El futbol mexicano recupera a uno de sus personajes más carismáticos y ganadores. Ahora, el balón estaría otra vez en la cancha de Almeyda, quien deberá demostrar que su fórmula mágica sigue intacta y lista para triunfar en la Sultana del Norte.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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