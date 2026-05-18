Arsenal vence al Burnley en casa y acaricia el título con polémica incluida

Más cerca del título que nunca. Arsenal sufrió, peleó y resistió para vencer 1-0 al Burnley en una noche cargada de tensión, dramatismo y polémica; un triunfo que deja a los de Mikel Arteta con una mano acariciando el trofeo de la Premier League.

El partido comenzó con un Burnley valiente, decidido a arruinar la fiesta londinense. Apenas en los primeros minutos, Florentín silenció por un instante las tribunas con un potente disparo desde fuera del área que pasó rozando el poste derecho tras un córner visitante.

Pero Arsenal reaccionó como lo hacen los equipos que sienten cerca la gloria. Poco a poco tomó el control del balón y empezó a encerrar a su rival . Gabriel Magalhães avisó con un remate lejano desviado, mientras Bukayo Saka comenzaba a desequilibrar por la banda derecha con su velocidad y descaro.

La primera gran explosión estuvo a centímetros de llegar. Leandro Trossard sacó un misil desde fuera del área que estremeció el poste izquierdo y levantó a todo el Emirates Stadium de sus asientos. El gol parecía inevitable.

Burnley, sin embargo, no dejó de competir. Hannibal Mejbri tuvo una ocasión clarísima tras un contragolpe letal, pero su disparo cruzado se marchó apenas desviado, manteniendo con vida a los visitantes.

Arsenal golpeó primero y acercó el sueño del título

Arsenal respondió con más intensidad. Eberechi Eze apareció con un derechazo desde larga distancia que obligó al guardameta rival a lucirse con una gran atajada. El estadio empujaba, el reloj avanzaba y la presión crecía.

Hasta que llegó el momento que hizo estallar Londres. En un saque de esquina cobrado por Saka, Kai Havertz apareció entre la multitud y conectó un cabezazo impecable junto al palo izquierdo para marcar el 1-0. El Emirates rugió con fuerza, consciente de que ese gol podía valer una Premier League.

Antes del descanso, Saka estuvo cerca de ampliar la ventaja con otro disparo venenoso que pasó rozando el poste izquierdo.

La segunda mitad mantuvo el mismo guion de nervios y sufrimiento . Jaidon Anthony encendió las alarmas con un remate que pasó apenas por encima del larguero, mientras Arsenal respondió con una avalancha ofensiva.

La polémica del VAR marcó el cierre del partido

Eberechi Eze estuvo a centímetros de firmar el gol de la noche. Primero reventó el travesaño tras un centro de Cristhian Mosquera y, minutos después, obligó al portero visitante a realizar una intervención espectacular con un cabezazo colocado al palo derecho.

Burnley seguía resistiendo y buscando alguna oportunidad aislada, aunque Hannibal Mejbri volvió a fallar desde larga distancia. Del otro lado, Saka rozó el segundo tanto tras una asistencia de Havertz, pero su definición desde un ángulo cerrado salió desviada por centímetros.

Y entonces llegó la jugada que encendió la polémica. Kai Havertz impactó con una dura plancha sobre el gemelo de Ugochukwu en una acción sin intención de disputar el balón. La entrada fue revisada por el VAR ante la incredulidad de los jugadores visitantes, pero el árbitro decidió no mostrar la tarjeta roja, desatando la furia del Burnley y dejando abierta una enorme discusión arbitral.

El pitazo final liberó toda la tensión acumulada. Arsenal alcanzó los 82 puntos y quedó a la espera de lo que suceda entre Manchester City y Bournemouth . Si el equipo de Pep Guardiola no consigue la victoria, el sueño será realidad: el título de la Premier League volverá al norte de Londres.

SV