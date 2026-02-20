Charles Leclerc concluyó la pretemporada de F1 como el piloto más veloz de este viernes. Los tres pilotos más rápidos en el último día de pruebas en Bahrein, que es la última tanda de ensayos de Fórmula 1, previo a su comienzo oficial, fueron Leclerc (Ferrari) con un tiempo de 1:31.992; Lando Norris (McLaren) con 1:32.871; y Max Verstappen (Red Bull) con 1:33.109.

Así le fue a los pilotos este viernes en los tests de Bahrein

Leclerc estuvo todo el día conduciendo el Ferrari. Bajó de 1:34, cuando solo había estado una hora en la pista, y concluyó con el registro más destacado de la sesión (1:33.837). Al finalizar el día, después de dar más de 130 vueltas, se quedó con la vuelta más rápida del día y de todos los ensayos de Bahrein con un tiempo de 1:31.992.

En McLaren, Oscar Piastri se encargó de la sesión matinal y Norris, de la vespertina. El australiano ya fue el tercero más rápido de la mañana, pero terminó el día con el undécimo mejor tiempo (1:34.352). Norris aceleró por la tarde hasta ser el segundo (1:32.871), cerrando los test por todo lo alto.

El tercero del día fue Max Verstappen. Su compañero en Red Bull, Isack Hadjar, no hizo un gran tiempo en la sesión matinal (1:34.511), pero el neerlandés salió con todo por la tarde hasta ponerle el broche al día muy cerca de Ferrari y McLaren (1:33.109).

Para los Mercedes, no fue el día más brillante. Tras haber sido los más veloces en las primeras dos jornadas de esta tanda de pruebas en Bahrein, entregaron la estafeta a Ferrari en la jornada final. Kimi Antonelli, con un tiempo de 1:33.916 que lo colocó en el octavo lugar de la jornada, ocasionó una bandera roja por la mañana al detenerse su auto en medio del circuito. George Russell aprovechó la velocidad más rápida de sus competidores ya más tarde y logró un registro de 1:33.197, el cuarto mejor.

El español Carlos Sainz estuvo toda la jornada al volante del Williams. No tenía previsto necesariamente aspirar a los mejores tiempos, sino a poner a prueba la fiabilidad del coche y a acumular datos de cara a las carreras. Por la mañana, terminó con el octavo mejor tiempo; por la tarde, aunque no pudo completar tandas tan largas como al equipo le habría gustado, consiguió acabar el día en décima posición (1:34.342).

En cuanto a Aston Martin, el piloto español Fernando Alonso ya se marchó de Bahrein el jueves. Su compañero de escudería Lance Stroll se puso a los mandos del monoplaza para el último día de pruebas, y el equipo diseñó un "plan de trabajo limitado", según un comunicado. No registró ningún tiempo válido en la sesión matinal y, en la vespertina, dio por terminado el día apenas una hora después de empezar.

Los test de pretemporada de Bahrein se repartieron en dos tandas de tres jornadas: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, fue el más rápido de los primeros tres días, con un tiempo de 1:33.669.

El mexicano Sergio "Checo" Pérez fue decimosexto, con solo 61 vueltas.

El Gran Premio de Australia, que tendrá lugar del 6 al 8 de marzo, es el evento inaugural de la temporada oficial de Fórmula 1. Estas representaron las pruebas finales.

