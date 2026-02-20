Las jornadas de la Liga MX han avanzado sin uno de sus matices característicos: la voz de Christian Martinoli. El narrador deportivo toluqueño tuvo que ausentarse unas semanas de las transmisiones de TV Azteca luego de que se le presentara un tema relacionado a su salud.

Su desaparición de las narraciones provocó diversas reacciones en redes sociales. Entre preocupaciones, burlas, memes y una larga lista de preguntas lanzadas en las principales cuentas de Azteca Deportes y de sus compañeros de transmisión.

En ese sentido, en TVNotas, Carlos Guerrero "El Warrior" reveló que Martinoli se encontraba estable, pero fuera de México, por lo que se retrasó su regreso a las transmisiones. Sobre la enfermedad, Guerrero no pudo revelar información que dispersara los rumores, aunque aclaró que la situación no tenía nada que ver con una supuesta bacteria que afectó el sistema estomacal del narrador, como se comenzó a señalar.

Por otro lado, David Medrano aseguró hace unas horas que Christian Martinoli ya tiene fecha para reaparecer en transmisiones de TV Azteca. Los fanáticos de su distintiva estética narrativa podrán disfrutar desde los partidos agendados para hoy viernes 20 de febrero.

Martinoli narrará esta noche, en punto de las 21:06 horas, el Puebla vs. América en el partido que cerrará el periodo de "viernes botanero" de la Jornada 7 de la Liga MX. Sin embargo, este no será el único partido en que participará en este fin de semana. Christian podrá seguir narrando a su equipo cuando el Toluca visite al Necaxa en punto de las 19:00 horas del sábado 21 de febrero.

Al revelar esta información, David Medrano se mostró contento con el regreso de su compañero al equipo de trabajo. Así mismo pudo adelantar que Martinoli estuvo atendiendo un problema de salud que se le presentó y estuvo revisando los aspectos con especialistas y con diversos estudios.

