Nikola Jokic y los Nuggets de Denver se despidieron de la carrera por el título de la NBA tras caer ante los Timberwolves en seis partidos, el último con marcador de 110-98 para Minnesota, que nunca dejó que los visitantes se asentaran en la duela este jueves en el territorio de la manada y ganaron un boleto para enfrentar a los Spurs de San Antonio.

Los Wolves, con la serie a favor, llegaron mermados a este partido y es que además de las bajas previas de Anthony Edwards y Donte DiVincenzo, se unió horas antes del partido Ayo Dosunmu, otra baja sensible que parecía aumentar las posibilidades de los de Colorado, pero con poco que perder y sin la presión de estar en la cuerda floja, aprovecharon el aliento del público para jugar al límite y sin miedo.

A falta de varias armas, los héroes del partido fueron Jaden McDaniels con 32 puntos y 10 tablas y Terrence Shannon Jr. como la sorpresa de la velada con 24 puntos. Rudy Gobert, más allá de sus 10 unidades, atrapó 13 tablas, de las cuáles 7 fueron ofensivas que supo capitalizar Minnesota, ganando 20 a 4 los puntos en segundas oportunidades. El costado defensivo fue vital, con esfuerzo máximo de los cinco que estuvieran sobre la cancha, forzando 13 pérdidas de balón con 8 robos y el pívot europeo se fue con dos tapones además.

Los de la ciudad de la milla de alto pudieron mantener un juego cerrado, pero no vieron el marcador a su favor desde la mitad del segundo cuarto. Cuando el encuentro se hacía viejo, lograron poner la diferencia por debajo de los cinco puntos, pero en cada intento de empatar y remontar se encontraron con una defensa incómoda, fuerte y hostigadora que metió al público de lleno al partido, evitó tiros cómodos de un equipo que nunca lució cómodo y no le dio un solo respiro.

Jokic, como en varios momentos de toda la serie, no estuvo cómodo con Rudy Gobert enfrente, gracias al trabajo defensivo extraordinario del francés, aún así, el serbio se las ingenió para meter 29 puntos y dar 10 asistencias, quedándose a un rebote de otra triple decena. Aunque apareció Cam Johnson con 27 puntos, el gran ausente fue Jamal Murray, que se mostró apagado en el partido, tirando 23% de campo para solo 12 puntos.

La serie entre los Timberwolves y Spurs comenzará el próximo lunes 4 de mayo en territorio texano .

SV