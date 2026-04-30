El Club América ha recibido una noticia devastadora en el momento más inoportuno de la temporada . A través de un comunicado oficial, el conjunto azulcrema confirmó que su delantero, Raúl Zúñiga, causará baja indefinida tras sufrir una grave lesión durante las prácticas en Coapa, quedando prácticamente descartado para la fase final del torneo.

De acuerdo con la información proporcionada por el club, el atacante sufrió una fractura de clavícula izquierda producto de un choque accidental durante el entrenamiento . La gravedad de la lesión obligó al cuerpo médico a intervenir quirúrgicamente de manera inmediata.

"El Club América informa que... Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones", dictó el parte médico oficial.

La ausencia de Zúñiga representa un golpe crítico para el esquema táctico de las Águilas. El delantero no solo aportaba un despliegue físico clave para abrir espacios en las defensas rivales. Aunque el club señaló que su regreso dependerá de la evolución clínica, los tiempos estándar de recuperación para una cirugía de este tipo suelen oscilar entre las 8 y 12 semanas, lo que sepulta cualquier esperanza de verlo en la Liguilla.

Ahora, el cuerpo técnico deberá ajustar piezas a marchas forzadas. La responsabilidad recaerá en el resto del arsenal ofensivo, quienes tendrán la tarea de suplir la potencia del "Pantera" en la búsqueda de un nuevo título para las vitrinas de la institución.

SV