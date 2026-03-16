Menos de un mes nos separa del final de la temporada regular de la NBA y a los equipos les queda cerca de una docena de partidos para sellar su boleto a la postemporada, escalar posiciones con el objetivo de tener la mayor ventaja posible con la localía y cerrar fuerte para tener la confianza y el momento de su lado rumbo a los playoffs.

Hasta el momento, nueve franquicias tienen garantizada su participación en la segunda mitad de abril aunque la posición podrá cambiar , por el contrario, cuatro organizaciones ya tendrán que pensar en el Draft y la planeación de la siguiente campaña.

El Thunder de Oklahoma y los Spurs de San Antonio figuran como los mejores equipos del momento y del Oeste. Los actuales campeones y líderes de la conferencia, están en una racha de ocho triunfos, mientras que las espuelas solo han perdido dos juegos desde el primero de febrero y están a tres juegos de la punta.

Ambos sostienen al menos siete partidos de diferencia respecto a los demás, con los Lakers, Rockets, Nuggets y Timberwolves (estos cuatro también con lugar seguro a playoffs), además de los Suns en su propia contienda con solo tres duelos de separación. Detrás vienen los Clippers, Warriors y Trail Blazers, que disputan las otras tres posiciones de play-in. Los Grizzlies, Mavericks, Pelicans y Jazz han quedado rezagados y los Kings están fuera.

En el Este, Detroit ha mantenido la punta gran parte de la temporada y tiene cuatro victorias más que los Celtics , a pesar de tener cinco derrotas en los últimos ocho partidos. El segundo lugar es para Boston en una cerrada contienda con los Knicks y los tres son los equipos ya clasificados en esta conferencia.

Cleveland, en medio de la irregularidad, ha encontrado constancia en la cuarta posición, mientras que Orlando, Toronto, Miami, Philadelphia y Atlanta están a solo 3.5 juegos entre ellos y Charlotte comienza a acechar, con siete victorias en sus últimos diez partidos y tienen cerca a los Hawks. Milwaukee y Chicago están cada vez más cerca de acompañar a Brooklyn, Washington e Indiana en el panteón de esta temporada.

La lucha por el MVP

La carrera por el premio a Jugador Más Valioso ha tenido gran parte del año los mismos nombres que han destacado por el rendimiento de sus equipos , aunque el favoritismo es volátil semana a semana.

Shai Gilgeous-Alexander, comandando a los campeones en otra gran temporada, pinta como el favorito al galardón. Victor Wembanyama de los Spurs ha cobrado relevancia por sus actuaciones defensivas dentro de la gran racha del equipo que parece cercano a sus mejores días. Nikola Jokic, una máquina de hacer tantos triples dobles que promedia uno en la temporada, es la pieza angular en Denver para seguir en la contienda. Detrás está Luka Doncic con sus 32 puntos por noche, encabezando la liga a pesar de las dudas que generan los Lakers y, por último, Cade Cunningham, quien ha mejorado año con año, tiene sus mejores números personales esta campaña, con doble doble de media y a los Pistons en el primer lugar.

SV