Victor Wembanyama impuso este lunes, en el quinto partido de Playoffs de su carrera, la marca de más tampones en un juego de Postemporada con 12, pero él y los Spurs, que abrían la serie como favoritos con la segunda siembra, no pudieron quedarse con la recompensa mayor, al perder 104-102 con los Timberwolves de Minnesota , que robaron la ventaja de localía.

El partido en el Frost Bank Center se definió hasta la última jugada de forma dramática, con un triple fallado de Julian Champagnie que hubiera representado la victoria de los texanos, luego de que en el último cuarto llegaron a estar nueve puntos por detrás, pero tuvieron un cierre fuerte, con un robo de Devin Vassell y canasta de Dylan Harper que los dejó con las puertas abiertas y luego de una defensiva exitosa, tuvieron la última posesión, pero no lograron concretar.

El astro francés tuvo una noche agridulce, en la que a pesar de imponer la marca y lograr un triple doble con 11 puntos y 15 rebotes, estuvo apagado en todo el partido, con 8 puntos en la primera mitad y solo una canasta de campo en toda la segunda, mientras acabó sin triples en ocho intentos.

Por el contrario, Anthony Edwards, que tuvo luz verde para jugar horas antes del partido por una lesión de rodilla, aprovechó los minutos limitados que recibió, anotando 18 puntos con el 61% de efectividad, en tanto que Julius Randle tomó la batuta con 21 unidades y 10 rebotes.

Contrario a lo que ambos equipos vivieron en sus series previas, fue un encuentro marcado por las defensivas , no solo por los tapones de Wemby, sino marcada por el bajo ritmo anotador, terminando igualados a 45 la primera mitad y superando los 30 puntos en un cuarto hasta el último periodo por parte de las dos organizaciones, que anotaron menos de la mitad de sus tiros de campo.

A pesar de que San Antonio ganó la batalla de rebotes defensivos y ofensivos, los de Mineápolis aprovecharon mejor las segundas oportunidades que tuvieron, superando a los Spurs 20 a 13, adicionado a que elevaron el ritmo en el episodio final con 63% de campo, cuando el resto del encuentro no superaron el 45%, mientras las espuelas cerraron metiendo menos de la mitad de sus disparos.

Mitch Johnson tendrá un día para hacer los ajustes necesarios para conseguir la victoria en el segundo juego, que será el miércoles, si no quiere ver a sus hombres en una situación crítica, con desventaja de dos partidos antes de viajar al norte.

SV