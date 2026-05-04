Jalen Brunson dijo presente este lunes en el Madison Square Garden, con una puntería letal anotando 35 puntos en la paliza de los Knicks de Nueva York 137-98 sobre los 76ers de Filadelfia, en el primer juego de las Semifinales de Conferencia Este, dejando claras sus intenciones desde el comienzo de la serie.

Es el primer equipo en la historia que gana tres partidos consecutivos de Postemporada por al menos 25 puntos de diferencia y superaron, por la mínima, el récord por el margen de victoria más amplio en casa en la historia del equipo, establecido el año pasado en esta misma instancia, pero en el juego seis contra Boston, que ganaron 119-81.

La estrella de la Gran Manzana arrancó con la muñeca caliente y junto OG Anunoby llevaron al equipo a una diferencia de ocho puntos en el primer cuarto , anotando entre ambos 21 de las 31 unidades del equipo en el periodo. Brunson siguió la fiesta y anotó los últimos 11 consecutivos para la causa local para cerrar la mitad inicial y ya sumaba 27, con 71% de tiros de campo.

Anunoby terminó con 18 puntos y después se emparejaron Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges con otros 17 de cada uno para que la ventaja no hiciera más que crecer en el partido. Alcanzaron el doble dígito de separación en el primer cuarto, llegaron a 20 en el segundo y al finalizar el tercero ya era de 30.

Los Sixers no se quedaron con algo de momentum tras eliminar a los Celtics de Boston y la resaca de aquel séptimo juego cobró factura. Filadelfia estuvo dentro del partido hasta la mitad del capítulo inicial, que tuvo diez cambios de liderato y tres empates, además de que habían logrado poner en problemas de faltas temprano a Towns y Mitch Robinson, pero no taladraron más esa pared, mientras los neoyorquinos hicieron ajustes y subieron la disciplina defensiva.

Los titulares de los 76ers pasaron la barrera de los diez puntos, con Paul George como el máximo anotador con 17, seguido de Embiid, lejos de la versión que regresó en la serie contra Boston y apenas registró 14 unidades, 8 de ellas en el primer cuarto. Sumado a la ofensiva sin ritmo, en el costado defensivo les encestaron casi dos terceras partes de los tiros de campo .

SV